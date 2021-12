https://fr.sputniknews.com/20211206/zemmour-blesse-au-poignet-a-son-meeting-selon-son-equipe-1053807317.html

Zemmour blessé au poignet à son meeting, selon son équipe

Zemmour blessé au poignet à son meeting, selon son équipe

Éric Zemmour a été blessé au poignet dimanche à son meeting de Villepinte (Seine-Saint-Denis) alors qu'un individu l'avait empoigné juste avant qu'il ne monte... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T06:41+0100

2021-12-06T06:41+0100

2021-12-06T06:46+0100

présidentielle 2022

violences

blessure

eric zemmour

quotidien (émission tv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053807292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a189680832df6448d589e836fab3e85.jpg

Un dépôt de plainte est envisagé, a ajouté auprès de l'AFP Antoine Diers, porte-parole du nouveau parti "Reconquête" de M. Zemmour, en saluant le "courage" du candidat à la présidentielle, qui tenait son premier meeting de campagne, marqué par des tensions et des violences.8 jours d'ITTUne ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours peut valoir en cas de condamnation par la justice une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, selon le ministère de l'Intérieur.Après une série d'interventions de soutiens à la tribune, Éric Zemmour est arrivé dans la salle vers 17H30. Au milieu d'une foule en liesse, un individu l'a empoigné. "L'agresseur" a été aussitôt exfiltré, selon l'équipe d'Éric Zemmour. Puis interpellé par la police.Une équipe de Quotidien huée et mise brièvement "à l'abri"Avant que le meeting ne démarre, une équipe de l'émission "Quotidien" a pour sa part été huée par le public aux cris de "tout le monde déteste +Quotidien+", avant d'être mise brièvement à l'abri, a constaté l'AFP.Des militants de SOS Racisme menant une action qui se voulait "non violente" --en dévoilant des vêtements pour dire "non au racisme-- ont eux été agressés par des participants. Cinq personnes ont été blessées, dont deux ont été prises en charge par les pompiers, selon l'association.

https://fr.sputniknews.com/20211205/zemmour-agresse-lors-de-son-premier-meeting-de-campagne-une-bagarre-eclate-dans-la-salle---video-1053803773.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

violences, blessure, eric zemmour, quotidien (émission tv)