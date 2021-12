https://fr.sputniknews.com/20211208/le-candidat-arnaud-montebourg-serait-il-sur-le-point-de-jeter-leponge-1053844530.html

Le candidat Arnaud Montebourg serait-il sur le point de jeter l’éponge?

En pleine réorganisation de son propre mouvement, couplée à un manque de financement et de parrainages, le candidat Arnaud Montebourg pourrait abandonner son... 08.12.2021, Sputnik France

À cinq mois de l’élection présidentielle, le candidat de gauche Arnaud Montebourg traverse des heures difficiles.Le 4 décembre, l’ancien ministre de l’Économie et du Redressement productif pendant une visioconférence avec les membres de son propre mouvement L’Engagement a fait part de son intention de débarquer le président du mouvement, Valentin Przyluski, écrit Politico. Le candidat a également annoncé son intention de créer un autre mouvement. Indigné par ces virages, le 5 décembre le directeur de sa campagne, Jean-François Collin, a présenté sa démission.D’après le dernier sondage de Harris Interactive du 6 décembre, Arnaud Montebourg est crédité de 1% des intentions de votes au premier tour. De plus, il est en manque de financements et de parrainages, relate Politico."Plus personne autour de lui"Dans ce contexte, Arnaud Montebourg a mandaté un autre haut responsable de son mouvement afin de trouver une candidature de président et de constituer une nouvelle direction pour L’Engagement, de 10 à 15 personnes, relate Le Parisien.La dégringolade de Montebourg est observée depuis mi-novembre, quand il a proposé sur RTL de bloquer les transferts d’argent de particuliers vers les pays qui ne coopèrent pas avec la France pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français, avant de rétropédaler.Le 7 décembre dans un entretien à Libération, le candidat a appelé à "l'unification des forces autour d'un candidat commun" à gauche à la présidentielle. D’après lui, la victoire de "l’extrême droite" est "probable". "La gauche est, si elle ne s'unit pas, menacée de disparition", a-t-il estimé.

