L’Omicron pourrait dominer en Europe d’ici début janvier 2022, selon l’OMS

L’Omicron pourrait dominer en Europe d’ici début janvier 2022, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé n’exclut pas que le taux d’infection par l’Omicron en Europe pourrait dépasser 50% vers le 1 janvier 2022. Les spécialistes... 09.12.2021, Sputnik France

L’Omicron, déjà repéré dans 57 pays du monde, pourrait devenir un variant du coronavirus dominant en Europe d’ici début janvier, annonce l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son rapport épidémiologique hebdomadaire publié le 7 décembre.Selon les spécialistes, l’Omicron pourrait avoir un avantage de croissance sur d’autres variants circulants, mais il n’est pas encore clair si cette souche aurait une transmissibilité accrue.Besoin de plus de donnéesLe rapport constate cependant qu’il faut plus de données pour conclure si les mutations dans l’Omicron peuvent "entraîner une réduction de la protection contre l’immunité dérivée du vaccin" et résister aux vaccins existants, y compris le rappel vaccinal.D’après l’OMS, "étant donné la circulation prédominante du variant Delta dans de nombreux pays", il est également trop tôt pour "tirer des conclusions sur l’impact de l’Omicron sur l’épidémiologie mondiale du Covid-19".La même thèse concernant la nécessité de recueillir plus de données sur l’Omicron et la circulation actuelle du Delta a été énoncée le 7 décembre par le directeur régional de l'OMS pour l’Europe, Hans Kluge, qui a d’ailleurs alerté qu’une personne sur dix à travers l’Europe et l’Asie centrale serait infectée par le Covid-19 vers le 12 décembre.

