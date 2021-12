https://fr.sputniknews.com/20211207/le-pdg-de-pfizer-precise-les-delais-de-developpement-dun-nouveau-vaccin-contre-lomicron-1053837970.html

Le PDG de Pfizer précise les délais de développement d’un nouveau vaccin contre l’Omicron

Les spécialistes du groupe pharmaceutique américain Pfizer peuvent développer un vaccin contre l’Omicron vers le mois de mars 2022, a annoncé ce mardi 7 décembre à une conférence de Wall Street Journal le directeur général de Pfizer Albert Bourla.M.Bourla a cependant expliqué qu’il faudrait encore rassembler plus d’informations scientifiques relatives à la nouvelle souche du coronavirus pour comprendre ses caractéristiques et tirer des conclusions sur son résistance aux vaccins déjà développés, notamment à celui de Pfizer.Il a également fait un pronostic que de nouveaux cas de contamination par l’Omicron, qui ne sont pas très nombreux pour l’instant, vont se multiplier rapidement ces prochaines semaines pour atteindre "des millions".Une origine possible de l’OmicronIdentifié en Afrique du Sud début novembre 2021 et classé comme "préoccupant" par l’OMS le 26 novembre, le variant Omicron, ou B.1.1.529, circule déjà dans beaucoup de pays au monde.Quelques jours après l’annonce officielle de l’OMS concernant l’apparition de la nouvelle souche du SARS-CoV-2, une responsable de la gestion de l'épidémie de Covid-19 à OMS et l’épidémiologiste américaine Maria Van Kerkhove, a formulé une hypothèse sur l’origine de cette mutation.Selon cette version, l’Omicron aurait pu se développer dans l’organisme d’un individu, qui avait été infecté par le coronavirus et dont l’immunité déprimée n’avait pas pu le détruire complètement.La présence de longue durée du virus dans l’organisme humain aurait donc pu rendre possible sa reproduction et mutation, a expliqué Mme Van Kerkhove.

