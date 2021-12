https://fr.sputniknews.com/20211209/tir-darme-antisatellite-russe-la-defense-precise-les-menaces-pour-les-engins-spatiaux-1053863107.html

Tir d’arme antisatellite russe: la Défense précise les menaces pour les engins spatiaux

À la différence de plusieurs débris ayant menacé l’ISS auparavant, la Défense russe assure que les fragments de l’engin russe hors service Tselina-D ne... 09.12.2021, Sputnik France

Les morceaux de la fusée de SpaceX, de la fusée US Pegasus ou du satellite météorologique chinois Fengyun-1C n’ont pas manqué d’inquiéter les agences spatiales. L’ISS est souvent confrontée à des débris jugés dangereux après la destruction d’appareils dans l’espace. Le test d’une arme antisatellite qui a détruit un engin russe hors service, Tselina-D, refait surface dans ce contexte. Cependant, selon la Défense russe, ses fragments ne présentent toujours aucun danger pour la station.Un engin hors service détruitLe 15 novembre, l’équipage de la station a dû se réfugier à bord des vaisseaux Soyouz MS-19 et Crew Dragon arrimés à l’ISS après avoir appris qu’un nuage de débris s’approchait. L’amas de déchets spatiaux, qui s’est plusieurs fois rapproché à plus d’une heure d’intervalle, n’a porté aucun préjudice à la station. La Russie a, plus tard, expliqué leur apparition par le test d’une arme antisatellite qui a détruit un engin russe hors service, Tselina-D. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que les fragments du Tselina-D ne présentaient aucun danger pour l’ISS ni pour lesautres appareils se trouvant en orbite.Le ministère a ensuite publié une vidéo démontrant que l’ISS évoluait de 40 à 60 km plus bas que les débris et qu’elle était donc hors de danger.Risques pour l’ISSLes débris spatiaux représentent périodiquement un risque pour les satellites et pour la Station spatiale internationale. Le 1er décembre, l’agence spatiale Roscosmos annonçait qu’un débris d'une fusée américaine désintégrée en 1996 allait se rapprocher de l’ISS à une distance de 5,4 km. Pour éviter une éventuelle collision, le vaisseau spatial Progress MS-18 a effectué le 3 décembre une correction d'orbite de l'ISS.Roscosmos a été forcé de faire monter l’altitude orbitale de l’ISS d’environ 1,2 kilomètre le 12 novembre pour éviter le rapprochement à 600 mètres de débris provenant du satellite météorologique chinois Fengyun-1C détruit par Pékin en 2007 lors d’un test de missile antisatellite.

