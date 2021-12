https://fr.sputniknews.com/20211210/le-patron-de-pfizer-avance-quune-quatrieme-dose-sera-necessaire-1053881018.html

Le patron de Pfizer avance qu’une quatrième dose sera nécessaire

10.12.2021

Après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le variant Omicron semblait avoir un taux de réinfection plus élevé, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont assuré que leur vaccin contre le Covid-19 était "toujours efficace" après trois doses face à ce variant. Malgré cela, la quatrième dose pourrait être aussi nécessaire.En outre, le patron de la société pharmaceutique a expliqué prévoir qu'une quatrième dose de vaccin soit nécessaire 12 mois après la troisième injection, mais que ce délai pourrait être réduit.L'OMS partage l’idée d'une quatrième dosePour Sylvie Briand, directrice de l’OMS pour les risques épidémiques et pandémiques, il faut "savoir à partir de quand on a suffisamment d'anticorps pour être protégés", a-t-elle indiqué au micro de LCI, le 8 décembre, ajoutant qu'à l'heure actuelle, elle "ne sait pas".Selon elle, la quatrième dose devra être réservée à ceux qui en ont le plus besoin, "c'est-à-dire les plus fragiles et ceux qui ont du mal à fabriquer des anticorps devront, de toute façon, se refaire vacciner". Pour le reste de la population, il faut "espérer qu'un bon système immunitaire conservera les anticorps plus longtemps".Vers une quatrième dose en France?En France, une quatrième dose contre le Covid-19 n’est pas non plus exclue. Face à la situation épidémique actuelle, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a estimé le 8 décembre "qu'il est possible que nous ayons besoin à un moment donné d'une quatrième dose".Dans certains cas, une quatrième dose peut déjà être administrée. D’après un rapport du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) daté du 19 août, "pour les personnes immunodéprimées ayant reçu une troisième dose de vaccin au deuxième trimestre 2021, la campagne de rappel constitue alors l’opportunité d’une quatrième dose".Quant à l’expérience des autres pays à cet égard, le ministre israélien de l’Intérieur a déclaré ce 7 décembre qu’"il se pourrait" qu’Israël approuve à un moment donné une quatrième dose.L’Omicron cause de la paniqueRepéré en novembre au Botswana et en Afrique du Sud, le variant Omicron est présent à ce stade dans 57 pays de tous les continents.L’Organisation mondiale de la santé n’exclut pas que le taux d’infection par l’Omicron en Europe puisse dépasser 50% vers le 1er janvier 2022.De nombreux pays ont décidé de durcir les restrictions sanitaires: contrôles aux frontières, interdiction de voyager vers l'Afrique australe, masque obligatoire dans les transports et les magasins au Royaume-Uni et recommandation de vacciner les enfants vulnérables en France.

