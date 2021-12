https://fr.sputniknews.com/20211208/vers-une-quatrieme-dose-possible-selon-le-president-du-conseil-scientifique-1053847764.html

Vers une quatrième dose? "Possible", selon le président du Conseil scientifique

Jugeant important d’observer l’efficacité de la troisième dose face à la situation épidémique actuelle, le président du Conseil scientifique Jean-François... 08.12.2021, Sputnik France

La cinquième vague de l’épidémie continuant de progresser en France, le gouvernement mise sur la campagne vaccinale, avec notamment l’administration d’une troisième dose. Pour garder en vigueur leur pass sanitaire, tous les adultes de plus de 18 ans doivent recevoir leur rappel vaccinal cinq mois minimum et sept mois maximum après leur infection ou dernière piqûre.Si Olivier Véran avait estimé le 2 décembre que l’arrivée du nouveau variant du virus ne voulait "absolument pas dire qu’il y aura une quatrième dose", le président du Conseil scientifique semble ne pas écarter cette possibilité.Il a ensuite jugé que "dans une crise de ce type, il faut qu'on dise tout ce qu'on sait, et qu'on le mette sur la table, pour qu'on partage ce qu'on sait ou ne sait pas". Et de lancer:Déjà le cas pour les immunodéprimésEn France, les patients immunodéprimés sont déjà éligibles à la quatrième dose.Quant à l’expérience à cet égard d’autres pays, le ministre israélien de l’Intérieur a déclaré ce 7 décembre qu’"il se pourrait" qu’Israël approuve à un moment donné une quatrième dose."Je ne sais pas encore. Si on constate que l’efficacité du vaccin baisse après un certain temps, même après le rappel, on pourra recommander une quatrième dose, c'est possible", a-t-il précisé dans les colonnes du journal Hayom.Le variant OmicronAlors que la France a enregistré le 7 décembre un maximum de cas depuis le début de la cinquième vague, selon des projections, dont celles de l’Institut Pasteur, le pic de l’épidémie devrait arriver aux alentours du 15 décembre. Les fêtes de fin d’année ne sont donc pas jugées en danger, "si nous faisons attention", toujours selon Jean-François Delfraissy.Or, si l’Organisation mondiale de la santé indique qu’il n’y a "aucune raison de douter que les vaccins protègent", de nombreux laboratoires, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Novavax, se sont dits confiants dans leur capacité à créer un nouveau vaccin contre l’Omicron.

