Zemmour en Arménie, "une nation chrétienne au milieu d’un océan islamique"

À l'occasion d’une visite de trois jours en Arménie, Éric Zemmour, épaulé par Philippe de Villiers, a décrit ce pays comme une nation chrétienne au milieu... 13.12.2021, Sputnik France

Dimanche, il s'est rendu au monastère de Khor Virap, premier lieu saint de l’Arménie, et ce lundi il rencontre le prélat catholique, le patriarche de Cilicie. Candidat déclaré à la présidentielle, Éric Zemmour a ainsi choisi l’Arménie pour premier déplacement à l’étranger de sa campagne officielle."À chaque fois l’Orient et l’Occident ont trouvé des champions pour s'affronter dans ce grand affrontement entre la chrétienté et l’islam", a-t-il souligné, appelant à défendre cette terre "chrétienne".Pendant son voyage, le candidat est accompagné par… l'ex-président du Conseil général de Vendée et député européen, Philippe de Villiers. Ce dernier a expliqué au Figaro son ralliement au polémiste, "le seul qui a le discernement et le courage, et qui parle de civilisation".D’après le député, M.Zemmour l’a invité à l'accompagner en Arménie "vendredi matin, au dernier moment".Le génocide arménien encore non reconnu par la TurquieDimanche, le polémiste a choisi de visiter des lieux très symboliques: le premier monastère chrétien, ou encore le mémorial du génocide arménien à Erevan. "Le génocide arménien s'impose de lui-même et la Turquie a bien tort de le nier", a insisté Éric Zemmour.Ankara refuse de reconnaître comme génocide les massacres d'Arméniens par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois, une vingtaine de pays, parmi lesquels la France, sont d’un avis contraire."L'Arménie est en danger. Elle a déjà été une terre martyre du temps de l'Empire ottoman et de massacres comme le génocide arménien. De nouveau, ce pays est harcelé, et par son voisin l'Azerbaïdjan, et surtout par la Turquie derrière. On est là au cœur de la guerre de civilisation", a déclaré Zemmour.Zemmour hué à son arrivée à ErevanLe 11 décembre, le polémiste a été accueilli sous les huées à son arrivée à l'aéroport d’Erevan par une vingtaine de manifestants hostiles à ses prises de position.D’après une journaliste de l’AFP, une vingtaine de personnes l’attendaient en criant "Raciste!" et en brandissant des pancartes en français "Pas bienvenu, Éric Zemmour".Dans le même temps, un collectif a publié dans Le Monde une tribune contre sa venue.Selon le collectif, "Éric Zemmour instrumentalise la cause des chrétiens d’Orient devenue une chasse gardée de l’extrême droite, alors même que cette extrême droite ne voit en ces chrétiens qu’un moyen de justifier son islamophobie."

