Aubervilliers démonte un distributeur de pipes à crack, les militants de la prévention s'insurgent

Aubervilliers démonte un distributeur de pipes à crack, les militants de la prévention s’insurgent

À la demande des riverains, la mairie d'Aubervilliers a ordonné d'enlever un distributeur de kits d'inhalation destinés aux toxicomanes.

L’association Safe a procédé ce 15 décembre au retrait d’un distributeur de matériel propre et stérile pour les toxicomanes installé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). L’automate sans étiquette, très discret et fixé sur le trottoir, distribue gratuitement des pipes d’inhalation contre des jetons.Le démontage a été ordonné par la mairie d’Aubervilliers qui se réfère aux habitants du quartier, mécontents de la présence des toxicomanes, explique l’association.D’après Stéphanie Benoist, porte-parole du collectif 93 Anti-crack, cité toujours par Le Parisien, le distributeur "fait perdurer le trafic".Lors de la pose de cet appareil, le nombre de fumeurs de crack dans le secteur était de 40 à 50 personnes. Leur nombre a augmenté après le déplacement mi-septembre des toxicomanes des jardins d’Éole à Paris (XVIIIe), vers un square de la porte de la Villette, près d’Aubervilliers.Les réactionsLes associations concernées ainsi que l’Agence régionale de santé (ARS) de l’Île-de-France se sont insurgées contre cette décision de la municipalité.Ce dispositif "ne facilite pas l'entrée dans l'addiction ou même l'usage de drogues", argumente Luc Ginot, directeur de l’ARS Île-de-France, mais a contrario "contribue à réduire le risque infectieux […], évite des maladies graves"."Jamais les distributeurs de matériels installés par l’association Safe n’avaient été remis en question, tant leur nécessité et utilité sont prouvées", s’insurge PCP, collectif français de policiers et gendarmes souhaitant la décriminalisation de l’usage des drogues.Le député La France insoumise Bastien Lachaud a annoncé sur Twitter avoir interpellé la maire d’Aubervilliers ainsi que le ministre de la Santé sur cette "décision insensée, qui ne fera qu'aggraver la crise du crack".Le groupe des sénateurs communistes est du même avis et appelle au maintien du dispositif.

