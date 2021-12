https://fr.sputniknews.com/20211215/le-metro-de-berlin-offre-aux-passagers-des-tickets-comestibles-avec-du-chanvre-1053933678.html

Le métro de Berlin offre aux passagers des tickets comestibles avec du chanvre

L'opérateur des transports publics de Berlin propose des tickets de métro comestibles contenant de l'huile de chanvre et censés revigorer les voyageurs... 15.12.2021, Sputnik France

Alors que le nouveau gouvernement allemand envisage de légaliser l'usage récréatif du cannabis, la compagnie des transports berlinois BVG a lancé lundi une nouveauté pas comme les autres, à savoir un ticket journalier comestible avec un effet calmant produit par l’ajout de cette substance.Le ticket est appelé à aider les passagers à combattre le stress d'avant Noël. Valable 24 heures, emballé dans un sac, il peut être consommé après le dernier trajet de la journée. Ce qui est absolument légal, comme l'assure la BVG dans une vidéo promotionnelle. La société promet ainsi l’"effet calmant" de ce bout de papier imprégné d'huile de chanvre.À manger à la fin du trajetSelon la BVG, le sachet, qui comprend le ticket et son emballage, ne contient aucune substance interdite. Le titre de transport en commun, qui coûte 8,80 euros, n'est valable que lorsqu'il est emballé. Sa consommation n'est donc possible qu'à la fin du trajet.L'huile de chanvre est extraite des graines de la plante de cannabis et, contrairement aux substances enivrantes comme le tétrahydrocannabinol (THC), qui sont extraites des fleurs, est totalement inoffensive pour la santé. "L'huile de chanvre est en principe aussi inoffensive que l'huile de tournesol, de graines de courge ou d'olive", assure la BVG.Édition limitée, le billet de chanvre sera disponible entre le 13 et le 17 décembre dans les centres clients BVG (à l'exception du centre client Spandau) jusqu'à épuisement des stocks.Vers une légalisation massive?Le Canada a été, en 2018, le premier pays du G20 et le deuxième État de la planète après l'Uruguay en 2013 à autoriser la consommation de marijuana à des fins récréatives.La BVG déclare que cette campagne n'est pas une prise de position publique dans le débat sur la légalisation du cannabis, en cours en Allemagne. Le nouveau gouvernement de coalition allemand a accepté de légaliser l'usage récréatif de cette drogue, relate la Deutsche Welle.En Europe, bien que la vente et la consommation de cannabis à des fins récréatives aient longtemps été tolérées aux Pays-Bas dans des conditions contrôlées, les autres pays européens ont mis du temps à leur emboîter le pas. Dans ce pays, la possession, la consommation et la vente au détail de jusqu'à cinq grammes de cannabis sont tolérés depuis 1976 dans les "coffee shops".En Espagne, la production pour la consommation personnelle est tolérée alors que le commerce et la consommation publique sont interdits. En octobre 2021, le Luxembourg est devenu le deuxième pays de l'UE à annoncer son intention de légaliser l'usage récréatif du cannabis. Il est également devenu le premier à légaliser la culture de la plante à des fins non médicales. Malte a voté, le 14 décembre, la légalisation de la culture de quantités limitées de cannabis à domicile et sa consommation récréative dans la sphère privée, une première dans l’Union européenne.

