Rencontre Tebboune-Saïed: "l’État tunisien ne peut trouver meilleur allié que l’Algérie"

"Ce sont l’Algérie et la Tunisie, pays centraux au Maghreb, qui détiennent les cartes de la pression pour défendre leurs intérêts stratégiques et... 15.12.2021, Sputnik France

Le Président algérien est en visite officielle de deux jours les 15 et 16 décembre en Tunisie. Arrivé à Tunis à la tête d’une importante délégation ministérielle, Abdelmadjid Tebboune a été reçu à l’aéroport de Carthage par son homologue Kaïs Saïed. Cette visite, placée sous le sceau du "renforcement des relations fraternelles profondément enracinées entre les deux peuples frères", ambitionne d'élargir les "domaines de coopération" pour les élever "à un niveau qualitatif qui incarne la pleine harmonie et la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays", indique un communiqué de la présidence algérienne.Outre les enjeux économiques et sociaux dans les relations bilatérales entre les deux pays, le contexte géopolitique régional dans lequel intervient la visite, notamment l’insécurité aux frontières des deux pays avec la Libye et les groupes terroristes des djihadistes qui infestent toute la sous-région sahélo-saharienne, cette visite a certainement des enjeux stratégiques hautement importants, à l’aune des bouleversements mondiaux actuels.Que peut apporter cette rencontre de haut niveau entre les dirigeants des deux pays à leurs relations bilatérales? Dans quels domaines peuvent-elles percer d’une manière significative? Dans quel contexte international intervient cette visite? Cette visite sera-t-elle un nouveau départ pour la construction de l’Union du Maghreb arabe (UMA)?Une visite "cruciale pour le Président Saïed"?"Le chef de l’État tunisien, qui a limogé le gouvernement et suspendu le Parlement depuis le 25 juillet en faisant appel à l’article 80 de la Constitution, a annoncé lundi 13 décembre une réforme de la Constitution avec l'organisation d'un référendum en juillet puis des élections législatives en décembre 2022", rappelle le Dr Cheikh Hamdi. "Ces décisions ont polarisé la scène politique du pays entre les soutiens du Président et ceux qui y voient une dérive vers un pouvoir unipersonnel.""Un prêt de 300 millions de dollars"À ce titre, l’expert informe que "sur le plan économique, l’Algérie, qui a déjà fait un dépôt de 150 millions de dollars à titre de garantie à la Banque centrale de Tunisie, vient également d’accorder un prêt de 300 millions de dollars à ce pays. Loin de constituer une solution miracle à tous les problèmes financiers du pays, le prêt consenti par le Président Tebboune permettra à la Tunisie de relever la tête pour entamer avec sérénité l’année 2022, loin des aides du FMI ou d’autres partenaires accompagnées souvent de pressions politiques. Par ailleurs, les deux pays ambitionnent de multiplier le volume des échanges qui plafonne à 1,2 milliard de dollars".Quid des enjeux géopolitiques et géostratégiques?Début novembre, s'exprimant au forum sur la sécurité internationale organisé par l’Aspen Institute, cercle de réflexion très influent à Washington, le chef de l’état-major des Armées des États-Unis, le général Mark Alexander Milley, a annoncé "l’avènement d’un monde tripolaire dirigé par trois grandes puissances: les États-Unis, la Chine et la Russie", rappelle le Dr Cheikh Hamdi. "Le général Milley a reconnu que le +nouveau siècle américain+ était terminé, annonçant ainsi un changement stratégique majeur dans le monde: +En la présence de trois puissances, contre deux [comme lors de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, ndlr], nous avons un monde d’une plus grande complexité+".Dans ce contexte totalement nouveau, ponctue-t-il, "les choses se sont inversées par rapport à ce qu’elles étaient avant. En effet, pour la première fois ce sont d’autres puissances qui dictent aux Américains, à l’Otan et l’UE les lignes rouges à ne jamais tenter de franchir, ce qui déstabilise ces derniers. La Russie pour ce qui concerne l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan où la présence importante d’armées étrangères près de ses frontières avec ce pays. La Chine pour ce qui est de l’île de Taïwan. Nous pouvons également ajouter l’Iran, 4e puissance mondiale dans la construction de missiles, qui refuse catégoriquement de revenir aux négociations sur son programme nucléaire avant la levée totale des sanctions".ConclusionEnfin, Soulaimane Cheikh Hamdi estime que "compte tenu de tous ces changements, ce sont l’Algérie et la Tunisie, pays centraux au Maghreb, qui détiennent les cartes de pression pour défendre leurs intérêts stratégiques et géostratégiques et non pas les puissances étrangères qui luttent pour arracher de nouveaux intérêts face à leurs concurrents. Le Président syrien a merveilleusement excellé dans ce jeu, qui lui a permis de gagner la guerre contre les organisations terroristes et de revenir sur la scène internationale, en arbitrant les contradictions entre les différents intervenants internationaux".

