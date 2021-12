https://fr.sputniknews.com/20211217/attention-a-la-nouvelle-arnaque-au-billet-magique--1053951723.html

Attention à la nouvelle arnaque au "billet magique"

Attention à la nouvelle arnaque au "billet magique"

Bien que les arnaques au distributeur automatique de billets aient chuté en un an… elles deviennent de plus en plus complexes. Une nouvelle escroquerie "au... 17.12.2021, Sputnik France

2021-12-17T07:48+0100

2021-12-17T07:48+0100

2021-12-17T07:48+0100

france

france

escroquerie

arnaque

escroc

distributeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103766/33/1037663356_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_912e83390b161130df33941fc55901fd.jpg

Les escrocs ont mis en place une nouvelle arnaque qui vise en premier lieu les personnes âgées, les plus vulnérables aux à ce type de délit.Il s’agit d’une escroquerie au "billet magique", comme l’évoque auprès du Parisien Julien Herbaut, commissaire de police et patron de la Sûreté territoriale.Son fonctionnementUn octogénaire a décidé de partager son expérience après être tombé dans le piège. Au premier abord, le schéma est simple: un escroc remarque qu’une personne âgée est venue retirer de l’argent à un distributeur et lui dit que l’appareil ne fonctionne pas. La victime s’en va, mais l’arnaqueur le rattrape avec un billet et lui dit: "Tenez, c'est votre billet, il est sorti de la machine".Mais dans les faits, il y a de quoi s’inquiéter. Quand la personne âgée tente de retirer de l'argent, l'arnaqueur bloque la machine en "un tour de passe-passe" et note le code. Se portant prêt à aider, il lui débloque la carte... mais il s'agit en fait d'une fausse, une carte tout à fait semblable.Pendant 48 heures ensuite, l’arnaqueur s’offre une vie de luxe: "la tournée des grands-ducs : 700 euros dépensés chez Dior, 800 euros au distributeur, Paris en taxi, dîner dans un grand restaurant des Champs-Élysées", s’est souvenu l’octogénaire. "J’ai honte d’être tombé dans le panneau, j’ai été naïf, avoue Daniel. Je voudrais que mon histoire serve à aider les futures victimes.""Collet marseillais"Le patron de la Sûreté territoriale rappelle que cette technique succède à celle du "collet marseillais".Dans cette arnaque-là, le voleur faisait croire à sa victime que la carte était avalée, mais une caméra leur permettait de récupérer le code de carte bleue. Elle vise principalement les personnes âgées.Chute de 38% à ParisEn comparant les statistiques de l’année 2020 et 2021, M.Herbaut relate que l’année actuelle a été marquée par une baisse des escroqueries de 38%: 1.020 contre 624.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

france, escroquerie, arnaque, escroc, distributeur