Le remplissage de la 2e conduite de Nord Stream 2 a débuté

Le remplissage de la 2e conduite de Nord Stream 2 a débuté

L’opérateur précise que la deuxième conduite sera progressivement remplie de gaz afin d'atteindre le volume et la pression requis. 17.12.2021, Sputnik France

Nord Stream 2 AG a commencé le 17 décembre à remplir la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2. La procédure d'approvisionnement en gaz de la première conduite du gazoduc Nord Stream 2 a été terminée le 18 octobre.Nord Stream 2 "plonge" dans la mer Baltique sur la côte russe et va jusqu’à l'Allemagne. Il se compose de deux conduites d'une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Sa construction s'est achevée le 10 septembre.Le projet du Nord Stream 2, cofinancé par cinq compagnies européennes, dont OMV, Engie, Shell, Uniper, Wintershell DEA, initialement aurait dû être achevé en 2019.Mais le gazoduc et diverses sociétés qui participaient à sa construction ont été visés par des sanctions américaines décidées par l’administration de Donald Trump qui voulait remplacer en Europe le combustible russe par son gaz naturel liquéfié, surnommé "gaz de la liberté".Le Président américain actuel Joe Biden n’a pas voulu renforcer ces sanctions pour ne pas entrer en conflit direct avec les autorités allemandes, qui ne cessaient de soutenir le Nord Stream 2 en affirmant que le projet ne portait qu’un caractère économique. Les autorités américaines ont même avoué qu’il était trop tard pour arrêter complètement la construction du gazoduc.

