L’Otan et la Russie sont en train d’entrainer leurs marines au combat dans les mêmes eaux

Deux petits navires anti-sous-marins russes participent ce 17 décembre à des exercices militaires en mer Noire pour effectuer des tâches d'entraînement au... 17.12.2021, Sputnik France

Après avoir effectué le 16 décembre un exercice conjoint de chasseurs et de bombardiers de l’aviation russe dans la mer Noire, lespetits navires anti-sous-marins Souzdalets et Kassimov ont quitté le 17 décembre le port de Novorossiysk pour s’entrainer au combat. L’Otan, dont des navires français, procède elle aussi à des entrainements au combat dans ce secteur.Exercices parallèles en mer NoireEn parallèle à la Russie, les forces militaires de l’Otan participent à des exercices en mer Noire. La frégate française Auvergne, entrée dans ces eaux le 14 décembre, a accosté deux jours plus tard dans le port de Constanta, en Roumanie, où elle restera jusqu'au 20 décembre. Pendant l'escale, des activités de formation à la plongée sont prévues dans le port, réalisées par des équipes de plongeurs militaires roumains et français.Les navires de l’Otan et de la Russie s’entraineront donc à quelques encablures à des exercices visant les mêmes objectifs, à savoir la défense de bâtiments contre des menaces aériennes et navales.La Roumanie au cœur du dispositif de l’OtanCette présence de l’Otan en Roumanie ne s’arrête pas au déploiement de navires en mer Noire. Si la sixième flotte des États-Unis a annoncé le 15 décembre le départ du destroyer américain lance-missiles Arleigh Burke vers la Méditerranée, le même jour, des chasseurs de l'US Air Force sont arrivés pour "renforcer la présence de l'Otan" dans la région.Climat de tensions à cause de l’UkraineCes faits se déroulent dans un contexte de tendu au possible entre l’Occident et la Russie, alors que depuis plusieurs semaines Washington, Bruxelles et Kiev accusent la Russie de concentrer des troupes à sa frontière en vue de préparer une invasion de l’Ukraine.En pointant les vols réguliers d’avions et la présence de bâtiments de guerre de l’Alliance transatlantique tout près de ses frontières, Vladimir Poutine a déclaré que l’Otan ne cessait de franchir des "lignes rouges" vis-à-vis de la Russie.Il estime que l’Alliance envenime la situation par ses livraisons d’aéronefs à l’Ukraine, par ses manœuvres réalisées en mer Noire et par le rapprochement de ses installations militaires de la Russie.Lors du dernier entretien par visioconférence entre Joe Biden et son homologue russe, ce dernier lui a dit qu'il était erroné d'imputer à Moscou toute la responsabilité des actuelles tensions autour de l'Ukraine.

