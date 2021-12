Successeur de Poutine, extension de l’Otan: Le Kremlin commente

"L’espace médiatique occidental n’est pas si libre qu’il paraît. Plus précisément, il n'est pas libre du tout. Il remplit les fonctions d'agent des services spéciaux et des dirigeants à bien des égards. Et nombre de ces dirigeants n'aiment pas du tout Vladimir Poutine, et souhaitent un autre Président pour la Russie, un Président qui ne parlera pas de lignes rouges, qui fermera les yeux sur le travail des médias financés de l’étranger [...], qui autorisera les marches des fiertés, qui dilapidera le territoire russe et fermera les yeux sur les missiles nucléaires américains déployés à Dniepropetrovsk, en Ukraine", a déclaré M.Peskov.