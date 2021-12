https://fr.sputniknews.com/20211218/olivier-veran-le-pass-vaccinal-est-une-forme-deguisee-dobligation-vaccinale-1053981213.html

Olivier Véran: "le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale"

Olivier Véran: "le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale"

Le ministre français de la Santé a reconnu que le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale au lendemain de l'annonce par le Premier ministre... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T20:32+0100

2021-12-18T20:32+0100

2021-12-18T20:32+0100

covid-19

france

olivier véran

obligation vaccinale

covid-19

passeport sanitaire

variant omicron du covid-19

cinquième vague

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104355/29/1043552988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c640d78e75d077ed4c84de2967d7f63c.jpg

Le pass vaccinal, qui remplace le pass sanitaire en France conformément aux annonces faites le 17 décembre par Jean Castex, est une forme d’obligation vaccinale, a déclaré ce samedi 18 décembre Olivier Véran, ministre de la Santé, à Brut.À son avis, "empêcher les gens d’aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s’ils ne sont pas vaccinés c’est plus efficace que de leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue".Ce samedi 18 décembre, Olivier Véran a en outre annoncé sur France Inter que la dose de rappel deviendra obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. L’ouverture de la vaccination à tous les enfants pourra débuter le 22 décembre, toujours sur la base du volontariat.Du pass sanitaire au pass vaccinalLe 17 décembre, à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi sera soumis au Parlement pour "transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" et limiter les festivités de fin d'année.M.Castex a expliqué cette proposition par la nécessité de faire face à la cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron et d'éviter de nouvelles restrictions.L’introduction du pass vaccinal, qui ne pourra être délivré qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, fera l’objet d’examen au parlement début janvier.La France compte actuellement entre 7% et 10% de nouveaux cas liés à l'Omicron. Bien que celui-ci provoque moins de cas graves en Afrique du Sud, ce n’est pas le cas pour le Danemark, a noté Olivier Véran, pointant l’absence de données sûres.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

france, olivier véran, obligation vaccinale, covid-19, passeport sanitaire, variant omicron du covid-19, cinquième vague