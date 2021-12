https://fr.sputniknews.com/20211220/oms-le-variant-omicron-se-propage-plus-rapidement-et-contamine-les-vaccines-et-les-gueris-1054003685.html

OMS: le variant Omicron se propage plus rapidement et contamine les vaccinés et les guéris

OMS: le variant Omicron se propage plus rapidement et contamine les vaccinés et les guéris

Le nouveau variant du coronavirus Omicron se propage plus rapidement que les autres, a confirmé le directeur général de l’OMS lors d'un point presse à Genève... 20.12.2021, Sputnik France

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) peut confirmer que le nouveau variant du coronavirus repéré en novembre en Afrique du Sud et baptisé Omicron se propage plus vite que les autres, a informé ce 20 décembre son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point presse tenu à Genève.En outre, il a ajouté que 3,3 millions de personnes dans le monde sont mortes en raison du Covid-19 en 2021, soit plus que le nombre total de décès dus au VIH, au paludisme et à la tuberculose réunis l'année dernière.La scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, a ajouté qu'il serait "imprudent" de conclure, sur la base des premiers éléments, qu'Omicron est un variant moins agressif que les précédents.L’Omicron réussit à échapper à certaines réponses immunitaires, a-t-elle ajouté, ce qui signifie que les programmes de rappel mis en place dans de nombreux pays devraient cibler les personnes avec l’immunité la plus faible.Et sa transmissibilité?Auparavant, l’OMS, dans une mise au point technique, avait avancé l’idée que le fait d’avoir peu de données disponibles ainsi que le profil génétique d'Omicron laissent soupçonner "une baisse de l'efficacité" pour ce qui concerne la protection contre "l’infection et la transmission".Repéré en novembre au Botswana et en Afrique du Sud, le variant Omicron est présent à ce stade dans plus de 50 pays de tous les continents. L’Organisation mondiale de la santé n’exclut pas que le taux d’infection par l’Omicron en Europe puisse dépasser 50% vers le 1er janvier 2022.

