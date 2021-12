"Conglomérat de sous-merdes": la Manif pour tous fait condamner un conseiller de Schiappa

https://fr.sputniknews.com/20211221/conglomerat-de-sous-merdes-la-manif-pour-tous-fait-condamner-un-conseiller-de-schiappa-1054013399.html

Depuis sa nomination en 2019, La Manif pour tous réclamait sa destitution. Dans un communiqué de presse, le collectif a fait savoir la condamnation par la... 21.12.2021, Sputnik France

"Conglomérat de sous-merdes" et "même engeance que les salafistes", voici comment avait été décrit le collectif Manif pour tous par un conseiller de Marlène Schiappa en 2019. Deux ans plus tard, il a été condamné par la justice.Ce qu’il avait écrit sur TwitterIl s’agit d’Alexandre Dimeck Ghione qui avait injurié sur Twitter, le 6 octobre 2019, les sympathisants de La Manif pour tous en les traitant de "conglomérat de sous-merdes, pas même bonnes à faire pousser des champignons. Vous êtes de la même engeance que les salafistes, et devez être considérés avec la même crainte". Ce post avait été liké par la ministre déléguée, à l’époque chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.C’est dans un communiqué que La Manif pour tous a annoncé que le responsable avait été condamné à une amende assortie de sursis, au versement de dommages et intérêts et à une indemnisation au titre des frais de justice.Ludovine de La Rochère, Présidente de La Manif pour tous, avait dénoncé pour sa part l’action du gouvernement à l’encontre la "haine en ligne".Le collectif avait appelé à la démission du responsable au nom "du respect des familles et de la manière dont le gouvernement conçoit la citoyenneté."Situation en 2019Annoncée le 19 décembre 2019, la nomination d’Alexandre Dimeck-Ghione au cabinet de Marlène Schiappa avait provoqué l’ire de la branche sarthoise de La Manif pour tous.Dans un communiqué, était-il précisé, "Alexandre Dimeck-Ghione a gravement injurié, le dimanche 6 octobre 2019, les sympathisants de La Manif pour tousCe dernier avait effacé le tweet injurieux. Joints par téléphone, ni lui ni Marlène Schiappa n’avaient répondu aux sollicitations des médias.

