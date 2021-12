https://fr.sputniknews.com/20211223/russie-occident-vecurent-heureux-enfants-1054047174.html

La Russie et l'Occident: "Et ils ne vécurent pas heureux et n'eurent pas beaucoup d'enfants"

La Russie et l'Occident: "Et ils ne vécurent pas heureux et n'eurent pas beaucoup d'enfants"

Moscou et Washington continuent de s'invectiver autour de la situation en Ukraine. Pas de risque d'escalade autre que verbale, selon le géopolitologue Alain... 23.12.2021

europe

russie

vladimir poutine

ukraine

donbass

joe biden

otan

turquie

andré filler

annalena baerbock

Alors que selon le chef de l’État russe, des pourparlers sur les garanties de sécurité entre Moscou et Washington sont prévus dès janvier à Genève, les tensions continuent de s’accroître entre l’Est et l’Ouest. Le 22 décembre, les Occidentaux ont accusé les Russes de procéder à de nouveaux "mouvements de troupes" à proximité de leur frontière avec l’Ukraine. Annalena Baerbock, cheffe de la diplomatie allemande, a également fait part de sa "grande préoccupation" à la suite de la nouvelle mise en garde du Président russe concernant une expansion de l’Otan en Ukraine."Ce n’est pas nous qui mettons des missiles à la frontière américaine!"La veille, Vladimir Poutine déclarait face à ses généraux que la Russie prendrait "des mesures militaires et techniques adéquates" en cas de "maintien de la ligne très clairement agressive" des États-Unis. Depuis le territoire ukrainien, un missile balistique atteindrait Moscou en "5 à 10 minutes", a avancé le locataire du Kremlin. Inquiétudes et mise en garde balayées dans la foulée par Washington. "Le Président Poutine s’adresse à son propre public, qui n’est pas les États-Unis d’Amérique. […] La rhétorique agressive vient d’un seul côté", a commenté Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, martelant que l’Otan est une "alliance défensive".Exigence qui prendrait la forme d’un engagement écrit des Occidentaux et "juridiquement contraignant". Le 17 décembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères avait présenté en ce sens un ensemble de réclamations ainsi que d’engagements réciproques appelant notamment les États-Unis à ne pas étendre leurs activités militaires aux pays frontaliers de la Russie et à ne pas intégrer l’Ukraine dans l’Alliance atlantique. Des demandes rejetées en bloc par la Maison-Blanche… et la presse américaine qui juge que ces "exigences" russes établiraient en Europe de l’Est "un dispositif de sécurité digne de la guerre froide", pour ne citer que le New York Times. Bref, un véritable dialogue de sourds."L’Otan ne peut pas formellement s’engager à interdire l’Ukraine d’adhérer", réagit auprès de Sputnik André Filler, directeur du département d’Études slaves de l’université Paris VIII. Pour autant, celui-ci appelle à lire entre les lignes des déclarations américaines.L’administration Biden répondrait-elle ainsi, de facto, à une demande du Kremlin? "On ne laisse pas Mme Psaki énumérer les défaillances ukrainiennes pour rien", abonde André Filler. Selon lui, la décennie durant laquelle Kiev devrait œuvrer à remplir les prérequis à son intégration dans l’Alliance n’a rien d’un hasard. "Dix ans: c’est-à-dire les deux mandats imaginables de Vladimir Poutine", insiste l’universitaire. "C’est une manière d’apaiser la situation sans pour autant perdre la face", suggère-t-il."Il vaut mieux la paralysie que la gangrène"Pour autant, Occidentaux et Russes semblent condamnés à s’observer en chiens de faïence. "Aucune rupture ne peut être envisagée, ni du côté occidental ni du côté russe, car on est rentré dans une logique d’affrontement", estime le géopolitologue pour qui le commun accord qui permettrait un recul "synchronisé" des Américains et des Russes est tout bonnement "irréaliste". Lot de consolation toutefois, notre intervenant considère "tout aussi irréaliste" la perspective que Moscou ou Washington aille franchir leurs lignes rouges réciproques.Selon André Filler, l’Alliance atlantique ne commenterait pas l’"acte de folie" d’aller positionner une base en Ukraine. "C’est une chose d’envoyer un bâtiment militaire dans le détroit de Kertch, c’en est une autre d’implanter une base militaire pleine et entière sur le territoire ukrainien", insiste-t-il. Le risque est d’autant plus important pour l’Otan qu’il subsiste en son sein même une "grande inconnue": l’attitude qu’aurait la Turquie en cas de conflit ouvert avec la Russie. Quant à cette dernière, "l’intérêt d’une intervention militaire ne paraît pas fondé", estime-t-il.Quoi qu’il en soit, au sein de la maison Europe, il serait préférable de tirer un trait sur la perspective d’une amélioration des relations entre Occidentaux et Russes. "À mon avis, ils ne vivront pas heureux et ils n’auront pas beaucoup d’enfants…", résume l’universitaire qui relativise: "Il vaut mieux la paralysie que la gangrène." Pour autant, tous ne pâtissent pas de l’exaspération des tensions entre l’Est et l’Ouest.Lourdement frappée par la crise sanitaire, confrontée à un état de faillite chronique et à une corruption endémique, la présidence de Volodymyr Zelensky est mise à mal. D’où la tentation pour Kiev de jouer la carte des tensions afin de détourner l’attention, voire d’opter pour celle de l’action militaire: tant pour essayer de prendre le contrôle du Donbass que pour justifier son intégration à l’Otan en cas de riposte des Russes.Bien que probable, une telle option serait suicidaire pour les Ukrainiens, met en garde André Filler. Il souligne la continuité entre l’administration Biden et Obama dont elle a repris les cadres. "Cette administration allie un discours très musclé et une action d’une grande passivité", tacle-t-il. Début décembre, à l’issue de sa visioconférence avec son homologue russe, le Président américain a certes réaffirmé son attachement à l’intégrité territoriale ukrainienne tout en précisant qu’en cas de conflit, aucun soldat américain ne se porterait à son secours.

russie

ukraine

donbass

turquie

russie, vladimir poutine, ukraine, donbass, joe biden, otan, turquie, andré filler, annalena baerbock