"Depuis que les mongols sont devenus des experts": Orelsan accusé de propos racistes

2021-12-24

Aurélien Cotentin, alias Orelsan, est visé par une pétition réclamant l’interdiction du terme "mongol", jugé déplacé et raciste, dans l’une de ses chansons.À l’origine de la pétition, l’association Routes Nomades, accréditée par l'Unesco et qui fait la promotion de la culture mongole. Pour elle, le terme "mongol" est utilisé d’une manière "extrêmement offensive".En cause: le titre "L’odeur de l’essence", sorti le 17 novembre, et les paroles suivantes: "On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça +justice+, s’étonne des drames" et "Depuis que les mongols sont devenus des experts entourés d’mongols, l’empire mongol, on fait les mongols pour plaire aux mongols".Routes nomades, appelle ainsi à boycotter le rappeur en "faisant pression sur les médias pour ne plus diffuser cette chanson" et en "demandant à Orelsan de s’excuser publiquement auprès des Mongoles et Mongols".Publiée sur Changes.org début décembre, la pétition a déjà rassemblé plus de 13.000 signatures.De plus, une autre association, cette fois mongole, a également fait part de sa déception concernant la même chanson.Le rappeur de 39 ans n’a pas encore réagi.Ce n’est pas la première fois qu’Orelsan se trouve au centre d’une polémique. En 2009, sa chanson "Sale pute" avait provoqué un tollé auprès des associations féministes qui avaient porté plainte pour "provocation au crime". Le rappeur avait été relaxé.

