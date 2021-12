https://fr.sputniknews.com/20211224/le-ministre-russe-de-leconomie-espere-plus-dattention-pour-les-entreprises-russes-en-france-1054038108.html

Le ministre russe de l’Économie espère plus d’"attention pour les entreprises russes en France"

Lors d’une visite en France, le ministre russe du Développement économique, Maxim Rechetnikov, a rencontré son homologue, Bruno Le Maire. Le ministre russe a... 24.12.2021, Sputnik France

Le responsable russe s’est rendu à Paris pour rencontrer son homologue Bruno Le Maire. Et ce dans le cadre du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC). "Relancer des relations économiques et politiques fortes" entre la Russie et la France, "même en temps de crise": voici l’objectif que se sont fixé les deux dirigeants.Le ministre russe se montre optimiste: le business français fleurit en Russie et y représente une partie importante de l’économie. Les entreprises françaises y sont "profondément intégrées". Exemples éloquents: Renault, qui a créé 40.000 emplois, Auchan et Danone, qui ont généré quelque 30.000 emplois chacun.Bien que cela ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus, "de façon générale, nous avons un dialogue permanent", a précisé le ministre.On note également la croissance d’échanges commerciaux entre la Russie et la France: "68% de plus" durant les dix premiers mois de 2021. Le responsable russe souligne que cette augmentation est due, "entre autres, à l'exportation de ressources énergétiques", mais également aux "exportations d'énergie hors ressources", en croissance de deux tiers ces dix premiers mois de l’année.Reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, un moteur de l’économieL'émergence de la nouvelle souche du coronavirus Omicron n’a pas échappé à l’attention des ministres russe et français. Son "impact possible" sur l’économie a été évoqué.Le responsable russe a souligné que la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, demandée par les représentants des milieux d'affaires russe et français, permettrait d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays :

