Ce que l’on sait du cadavre décapité trouvé dans le Tarn-et-Garonne

2021-12-25T15:50+0100

2021-12-25T15:50+0100

2021-12-25T15:50+0100

france

décapitation

montauban

Après la découverte d'un corps décapité peu avant le réveillon de Noël dans le Tarn-et-Garonne, le parquet de Montauban a évoqué la piste d'"un crime crapuleux". Voici ce que l’on sait des dernières informations livrées par l’enquête.Lieu du crimeLe 24 décembre dans l’après-midi, le corps d'un homme décapité a été découvert au bord d'une route de la commune d'Albias à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Montauban. Le cadavre a été trouvé par un couple de promeneurs qui a appelé les secours.Selon la Dépêche du Midi qui a révélé l'affaire, un représentant du parquet de Montauban s'est immédiatement rendu sur place.Détails du meurtreComme l’a révélé à l’AFP la procureur de la République par intérim de Montauban, la tête a été découverte le 25 décembre au matin "à une centaine de mètres des lieux dans un sac plastique" tandis que "deux avant-bras découpés ont été retrouvés dès le soir même à proximité du corps".Le médecin légiste dépêché sur place a également relevé "plusieurs coups de couteau au niveau du thorax et du dos et avance l'hypothèse d'une mutilation du corps post-mortem".L’identité de la victimeEnquête en coursLa justice a confié l'enquête à la section de recherches de Toulouse et la brigade de recherches de Montauban. "L'hypothèse d'un crime crapuleux est privilégiée".

