Dans l’ombre du champagne, le crémant de Bourgogne bat des records

"La situation restait compliquée en début d'année et l'export était à la peine, puis il y a eu un coup d'accélérateur au printemps et ça ne s'arrête plus, et cette +surdemande+ du produit concerne tous les secteurs: la restauration, les cavistes, l'export, la grande distribution", explique au quotidien Pierre de Couëdic, directeur de l'Union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPECB).