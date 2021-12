https://fr.sputniknews.com/20211227/la-savoie-reimpose-le-port-du-masque-a-lexterieur-y-compris-dans-les-stations-de-ski-1054086332.html

La Savoie réimpose le port du masque à l’extérieur, y compris dans les stations de ski

En attendant l’issue des conseils de défense et des ministres qui se tiennent ce 27 décembre compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire, et face à l’afflux de touristes pendant les fêtes, le département de la Savoie a déjà commencé à prendre des précautions.Désormais, les skieurs des 38 stations de Savoie sont obligés de porter le masque dans les zones urbaines. La décision a été prise par la préfecture le 24 décembre. Elle concerne les stations de ski, mais aussi "l’ensemble du département de la Savoie" pour des rassemblements de plus de 10 personnes organisés sur la voie publique, y compris les marchés ou les files d’attente.Un dispositif semble-t-il accepté par les professionnels.Évènements festifsDe plus, il est désormais interdit en Savoie de boire et de manger debout dans tous les établissements recevant du public. L'arrêté préfectoral prévoit également l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées sur les marchés de Noël de 20h à 6h, et même dès 16h dans les communes support de stations de ski. L’organisation de marches aux flambeaux la veille et le jour de l'An est aussi impossible.L’arrêté est motivé par la situation épidémique délicate dans le département. Le taux d'incidence s'y établit à 1.085 cas positifs pour 100.000 habitants, contre 712 à l'échelle nationale au 23 décembre. La tension hospitalière y est également importante, atteignant les 112%.La mesure est valable jusqu’au 4 janvier.Des restrictions attenduesD’après BFM TV, pour faire face au rebond des contaminations, l’exécutif prévoit d’instaurer le pass vaccinal dès le 15 janvier. Il devra être présenté dans les restaurants, bars, séminaires, loisirs et transports interrégionaux.Des mesures qui seraient incluses dans le projet de loi, discuté ce lundi 27 décembre en conseils de défense sanitaire et des ministres.Un bon début de saisonLa plupart des stations de ski ont bien commencé cette saison avec un taux de remplissage proche de 100%: 93,7% dans le Mont-Blanc (Megève, Saint-Gervais, Les Contamines), 88,8% à l’Espace diamant (Les Saisies, Praz sur Arly), 75,3% à l’Alpe d’Huez, selon France Inter.Malgré la fermeture le 17 décembre du territoire aux touristes britanniques en raison de la flambée des contaminations par le variant Omicron, les hôteliers n’auront pas de mal à les remplacer par des touristes français, belges ou néerlandais vu la demande actuelle, avançait la semaine dernière Fabrice Bonnet, le président de l’Association des hôteliers de Méribel.

