En direct: pour le Nouvel An, Poutine remercie les Russes de leur "dur travail" en 2021

"Notre objectif principal consiste à améliorer le bien-être et la qualité de vie de nos concitoyens, ce qui permettra de rendre la Russie encore plus forte", a en outre souligné le Président, souhaitant qu’il y ait "dans chaque foyer autant d’événements joyeux que possible", "que de nouvelles familles se forment plus souvent et que naissent des enfants".