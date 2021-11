https://fr.sputniknews.com/20211124/vladimir-poutine-teste-le-vaccin-nasal-russe-contre-le-covid-1053645550.html

Vladimir Poutine teste le vaccin nasal russe contre le Covid

Vladimir Poutine teste le vaccin nasal russe contre le Covid

Après avoir reçu une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, le Président russe a déclaré dimanche qu’il voulait participer comme bénévole aux essais... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T17:56+0100

2021-11-24T17:56+0100

2021-11-24T18:05+0100

covid-19

vladimir poutine

essais

vaccin

rappel

spoutnik v

centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1052035277_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_1e0d5ecd170d6f07468da4c824d86874.jpg

Lors d'une réunion avec les membres du gouvernement, Vladimir Poutine a déclaré ce 24 novembre qu'il avait reçu un vaccin contre le Covid-19 par voie nasale.Le Président avait fait connaître son souhait de devenir volontaire pour les essais le 22 novembre, au cours d'une rencontre avec Denis Logounov, le directeur adjoint du Centre Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie qui a conçu le Spoutnik V.Il a précisé qu'il était resté assis pendant une quinzaine de minutes sans éprouver la moindre sensation négative. Vladimir Poutine a rappelé en outre qu’il avait reçu le 22 novembre un rappel au Spoutnik Light.Il a noté qu’après sa piqûre de rappel et le vaccin nasal, il a fait du sport dès ce mercredi 24 novembre. C’est au printemps dernier que Vladimir Poutine a été vacciné contre le Covid au Spoutnik V à deux composants.Le Spoutnik V sous forme nasale arrivera sur les marchés internationaux l’année prochaine, a fait savoir ce 24 novembre aux journalistes le directeur du Fonds russe d'investissements directs (RFPI), Kirill Dmitriev. La vaccination reste toujours le moyen le plus fiable de se protéger contre le coronavirus. Selon le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko, parmi les malades, le taux des personnes vaccinées ne dépasse pas 4%. À la mi-octobre, le ministère a donné le feu vert aux études cliniques du vaccin SPRAY 08-Gam-COVID-Vac-2021 mis au point par le Centre Gamaleïa. Le directeur de ce dernier, Alexandre Guinzbourg, a déclaré qu’aucun effet secondaire n’avait été identifié dans le vaccin nasal."Deux barrières indépendantes"Pourtant, le vaccin contre le coronavirus sous forme nasale ne permettra pas d’éviter la nécessité d'une piqûre. Il constituera un complément à celle-ci et formera une barrière supplémentaire contre l'infection, avait précédemment déclaré Alexandre Guinzbourg dans une interview publiée le 10 novembre par Rossiiskaya gazeta.À la question de savoir si le vaccin nasal viendra remplacer celui qui est utilisé aujourd'hui, il a répondu par la négative.Les essais précliniques de la forme nasale du vaccin Spoutnik V ont commencé début avril 2021. À l'heure actuelle, il s’agit de la deuxième phase des essais cliniques qui sont effectués sur 500 volontaires adultes.Immunité "à la porte d’entrée"Alexandre Guinzbourg a déclaré fin octobre à Sputnik que la vaccination au Spoutnik V, associée au rappel par voie nasale, pourrait fournir une protection complète même contre la contamination au coronavirus. Toutefois, les données précises ne seront connues qu'après l'achèvement des essais cliniques, a-t-il fait savoir.Il a ajouté que le vaccin nasal ne devrait être administré qu’une fois tous les six mois, voire plus rarement.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

vladimir poutine, essais, vaccin, rappel, spoutnik v , centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa