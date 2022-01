https://fr.sputniknews.com/20220101/apres-des-attentes-pessimistes-comment-les-francais-ont-ils-finalement-percu-lannee-2021-1054135621.html

Après des attentes pessimistes, comment les Français ont-ils finalement perçu l’année 2021?

Après des attentes pessimistes, comment les Français ont-ils finalement perçu l’année 2021?

Selon un baromètre annuel de Harris Interactive, pour la deuxième année consécutive, les Français présentent un très haut niveau de pessimisme

En décembre 2020, le pessimisme des Français vis-à-vis de l’année qui allait débuter avait été à un haut niveau rarement atteint en une dizaine d’années, révélait à l’époque un sondage de Harris Interactive. Voici quelles avaient été les attentes des Français il y a 12 mois et quelle est leur perception rétrospectivement sur l’année qui s’achève.D’après le baromètre effectué par Harris Interactive pour RTL et rendu public ce 31 décembre, plus de deux tiers des Français interrogés, soit 67%, indiquent que l’année 2021 a été négative pour eux. Ceci, contre seulement 31% des Français qui ont plutôt un avis positif. Le constat est particulièrement remarquable chez les personnes âgées de plus de 50 ans, qui ont 74% d’opinions négatives.Pour comparer, parmi les Français interrogés fin décembre 2020, ils étaient 57% à aborder l’année qui commençait avec pessimisme. Il s’agit donc du deuxième plus haut niveau de pessimisme depuis la création de ce baromètre.Influence de la pandémieLes années 2020 et 2021 ayant toutes les deux été marquées par la progression de la pandémie, accompagnée de crises impactant de nombreux domaines de notre vie, le regard négatif porté sur ces deux années écoulées par les Français sondés est presque de même envergure.Ainsi, les personnes sondées étaient 82% à avoir perçu négativement l’année 2020, durant laquelle est née la pandémie, ce qui est un peu plus haut que les chiffres actuels pour l’année 2021.Que réserve 2022?Au seuil de la nouvelle année, "les Français peinent à se montrer optimistes", indique ensuite le baromètre. S’ils sont 43% à l’aborder avec optimisme, la proportion de personnes ayant des attentes négatives est de 55%.Or, l’espoir semble légèrement plus haut désormais, avec 28% des personnes interrogées qui espèrent que 2022 apportera la fin de la crise du coronavirus.En outre, selon Jean-Daniel Lévy, les Français se montrent assez résilients face à l’année qui débute et "pensent que les choses ne vont pas beaucoup changer".

