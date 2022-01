https://fr.sputniknews.com/20220101/lukraine-ferme-ses-ports-interieurs-aux-navires-russes-1054146037.html

L’Ukraine ferme ses ports intérieurs aux navires russes

Les navires battant pavillon russe ne pourront plus transporter ni fret ni passagers entre les ports fluviaux d’Ukraine en vertu d’une loi adoptée fin 2020 et... 01.01.2022, Sputnik France

À partir de ce 1er janvier 2022, les navires battant pavillon russe ne seront plus autorisés à faire escale dans les ports intérieurs de l’Ukraine. La loi en question a été adoptée par la Rada suprême (le parlement ukrainien) en décembre 2020.Le document interdit notamment aux bateaux russes de transporter fret comme passagers entre les ports fluviaux du pays. Dans le même temps, les bâtiments appartenant à des ressortissants russes ne pourront plus être inscrits dans le registre officiel ukrainien concerné.Parmi les fleuves internes de l’Ukraine figurent le Dniepr, le Danube, le Dniestr et d’autres.Tensions autour du DonbassL’entrée en vigueur du texte intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du sud-est de l’Ukraine, l’Occident accusant le Kremlin de préparer l’invasion de son voisin. Moscou dément pour sa part toute velléité agressive à l’égard de Kiev.L’Ukraine considère officiellement la Russie comme un État agresseur, lui reprochant la réintégration de la péninsule de Crimée, vue comme une annexion par la plupart des pays occidentaux, ainsi que le soutien apporté aux "républiques populaires" de Donetsk et de Lougansk, qui échappent au contrôle de Kiev.Le 31 décembre, le Président Joe Biden a déclaré avoir indiqué à Vladimir Poutine que, si le Kremlin en venait à tenter d’envahir l’Ukraine, les États-Unis répliqueraient en instaurant de sévères sanctions contre la Russie et en renforçant leur présence militaire en Europe.

