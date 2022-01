https://fr.sputniknews.com/20220103/qualite-ambition-et-large-gamme-la-russie-devance-la-suisse-en-exportation-de-chocolat-1054160676.html

Qualité, ambition et large gamme: la Russie devance la Suisse en exportation de chocolat

La haute qualité, l’ambition des producteurs et des mesures gouvernementales de soutien aux exportateurs sont à l’origine de la hausse des ventes du chocolat... 03.01.2022, Sputnik France

La Russie s'est hissée à la 10e place du classement mondial des vendeurs de chocolat en 2021, en fonction des recettes d'exportation au cours des 12 derniers mois, devançant la Suisse. La liste a été dévoilée par l'Association des entreprises de l'industrie de la confiserie (ASKOND) qui s’est référée aux données des rapports d’ITC Trademap et UN Comtrade.L’ASKOND explique à Sputnik cette hausse par plusieurs raisons. Elle évoque ainsi entre autres la qualité des aliments, l'ambition des producteurs, ou encore la levée progressive des restrictions liées à la pandémie.Il a aussi mis en valeur la large gamme proposée, fondée sur deux siècles de production de chocolat en Russie, et la compétence de l'industrie chocolatière. Il détaille que les entreprises russes, l'association industrielle et les ministères concernés travaillent avec diligence, "ce qui permet d'ouvrir de nouveaux marchés et d'assurer la croissance régulière des exportations russes".En outre, il explique que des guides d'exportation -qui fournissent des informations de base sur les marchés clés, suffisantes pour prendre la décision de commencer à exporter et destinés à aider les débutants- sont en cours d’élaboration en Russie.D’après Viatcheslav Lachmankine, les entreprises membres de l'Association participent régulièrement à des missions commerciales à l'étranger organisées par le Centre d'exportation russe.Quels pays apprécient surtout le chocolat russe?Parmi les États dont la Russie est déjà le premier fournisseur de chocolat figurent la Chine, les Émirats arabes unis, la Mongolie et "d'autres nouveaux marchés, sans compter les marchés traditionnels de l'Union économique eurasienne et de la Communauté des États indépendants (CEI)", explique le directeur exécutif de l'ASKOND.De plus, les ventes vers l'Asie de l'Est sont les plus fortes, en particulier la Chine avec environ 107 millions d’euros de produits au chocolat exportés (122,6 millions de dollars), la Mongolie avec près de 21 millions d’euros (25,1 millions de dollars). Ainsi que vers le Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite –presque 30 millions d’euros (34,2 millions de dollars)- et les Émirats arabes unis -avec quelque 17 millions d’euros (19,4 millions de dollars), ajoute-t-il.Faut-il s’attendre une nouvelle hausse des exportations?Tandis que la Russie fournit déjà des confiseries à plus de 90 pays, le potentiel des marchés étrangers est loin d'être épuisé, estime Viatcheslav Lachmankine. Le volume de ses exportations de chocolat "a presque décuplé en 20 ans, soit une moyenne de +14% par an" et "les revenus d'exportation des confiseurs russes ont été multipliés par 12, soit une moyenne de +16% par an" depuis 2000.Le directeur exécutif de l'ASKOND précise que dans les conditions actuelles où certains pays protègent leur marché intérieur, cela crée des difficultés pour les producteurs étrangers et notamment pour la Russie.

