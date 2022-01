https://fr.sputniknews.com/20220104/la-chine-explique-quels-risques-lalliance-aukus-presente-pour-la-securite-mondiale-1054180381.html

La Chine explique quels risques l’alliance AUKUS présente pour la sécurité mondiale

La diplomatie chinoise estime que la création de l’alliance AUKUS par Washington, Londres et Canberra, que la France a qualifiée de "coup dans le dos" en... 04.01.2022, Sputnik France

Le pacte de sécurité dans la zone indo-pacifique, baptisé AUKUS, signé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, risque de provoquer l’effondrement du régime de non-prolifération nucléaire, a déclaré ce mardi 4 janvier Fu Cong, directeur général du département de contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères.Pour Pékin, l’AUKUS, et surtout l’accord tripartite de création de sous-marins nucléaires, "est une question très grave".Et de rappeler que le système de garanties actuel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne permet pas de vérifier si l’Australie n’utilisera pas les matières nucléaires pour créer des armes. Pékin insiste donc sur la mise en place d’un comité spécial au sein de l’AIEA pour étudier les conséquences juridiques, politiques et techniques de la création de l’AUKUS.Pacte AUKUS, une pomme de discordeL’Australie a signé un pacte de défense et de sécurité avec les États-Uniset le Royaume-Uni à la mi-septembre. Elle a en outre annoncé la rupture d’un contrat de 56 milliards d’euros signé précédemment avec le français Naval Group et portant sur la livraison de 12 sous-marins à propulsion diesel-électrique Barracuda.Cette décision a provoqué l’indignation de la France. Jean-Yves Le Drian a qualifié la mise en place de l’AUKUS de "coup dans le dos". Paris a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis.Vladimir Poutine et Xi Jinping ont récemment estimé, lors de leurs récents entretiens par téléphone, que le pacte AUKUS sapait l’équilibre des forces nucléaires et faisait monter la tension dans la région.Début décembre, les États-Unis ont confirmé que le pacte AUKUS avait été signé contre la Chine. Selon Kurt Campbell, coordinateur de l’Indo-Pacifique à la Maison-Blanche, cette alliance militaire, qui prévoit de doter l’Australie de technologies américaines pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire, a été créée pour affirmer la présence américaine en Indo-Pacifique.

