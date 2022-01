https://fr.sputniknews.com/20220105/brigitte-bardot-ne-veut-pas-etre-vaccinee-contre-le-covid-1054204061.html

Brigitte Bardot ne veut pas être vaccinée contre le Covid

Brigitte Bardot ne veut pas être vaccinée contre le Covid

L'actrice Brigitte Bardot a révélé mercredi au magazine Gala ne pas vouloir être vaccinée contre le Covid-19, se disant "allergique à tous les produits... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T21:49+0100

2022-01-05T21:49+0100

2022-01-05T21:53+0100

covid-19

france

santé

brigitte bardot

vaccination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104041/83/1040418324_0:143:2220:1392_1920x0_80_0_0_cffcace94be04a434a4b4564506b9a6b.jpg

Interrogée par l'hebdomadaire des célébrités pour savoir si elle était vaccinée, la vedette, qui vit retirée dans sa villa en bord de Méditerranée à Saint-Tropez, a répondu: "Ah non! Je suis allergique à tous les produits chimiques."Elle n'a pas précisé à quelle date. Elle a par ailleurs estimé être en bonne santé pour une octogénaire."Bien sûr, j'ai 87 ans, mais je vous jure que je n'ai pas l'air de les avoir. Je n'ai pas les cheveux blancs, je suis très mince"."J'ai une de ces envies de bouger""J'ai une double arthrose de la hanche, je marche avec des béquilles, mais si on me met une rumba, un cha-cha-cha, un air des Gipsy Kings, ou un truc de flamenco, je vous jure que j'ai une de ces envies de bouger", a-t-elle raconté à Gala.Le gouvernement français promeut la vaccination comme la principale protection de la population contre l'épidémie de Covid-19. Mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est félicité du nombre élevé de personnes ayant reçu une première injection dans la journée: 66.000.Le virus a tué près de 125.000 personnes en France depuis le début de la pandémie.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, santé, brigitte bardot, vaccination, covid-19