https://fr.sputniknews.com/20220105/qui-emmerde-la-vie-de-qui-aujourdhui-gabriel-attal-rallie-le-camp-demmanuel-macron-1054198756.html

"Qui emmerde la vie de qui aujourd’hui?": Gabriel Attal rallie le camp d’Emmanuel Macron

"Qui emmerde la vie de qui aujourd’hui?": Gabriel Attal rallie le camp d’Emmanuel Macron

La déclaration du Président de la République sur son intention d’"emmerder" les antivax continue de faire des vagues. Après le soutien de Christophe Castaner... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T17:19+0100

2022-01-05T17:19+0100

2022-01-05T17:19+0100

covid-19

france

emmanuel macron

le parisien

christophe castaner

vaccination

anti-vaccins

gabriel attal

covid-19

soignants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1045995481_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_7f6ef38270da14fdb695ef7d500b74d9.jpg

Au lendemain de la déclaration choc d'Emmanuel Macron sur sa volonté d'"emmerder" les non-vaccinés, Gabriel Attal a donné sa vision des propos du chef de l'État."Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés, sous l'eau, dans nos services de réanimation, pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés?", a questionné le porte-parole du gouvernement.En donnant la réponse:Gabriel Attal estime que les propos du Président de la République sont "très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin"."Protéger contre eux-mêmes"Il a évoqué la responsabilité du gouvernement qui consiste à "prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français".Lors de son point de presse, Gabriel Attal a fait état d’un possible "nombre astronomique de contaminations", tout en admettant que l’Omicron semblait être "deux à trois fois moins sévère que le variant Delta"."Le Président a raison"Le jour même de l’interview d’Emmanuel Macron, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, a déclaré que le pays avait "besoin de cette franchise".Comme Gabriel Attal, il estime "qu'il faut sauver la vie des non-vaccinés malgré eux"."Nous sommes dans un combat contre un virus qui menace chacune et chacun d'entre nous et sur cela il ne faut pas chercher à plaire, mais à avoir du courage politique", a noté l’ancien ministre.Macron prêt à "emmerder" les non-vaccinésDans un entretien face aux lecteurs du Parisien, le chef de l’État s’est dit déterminé à "emmerder" ceux qui refuseront toujours de se faire vacciner.Depuis plusieurs mois, différentes villes françaises sont l’arène de manifestations des opposants à la vaccination.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

france, emmanuel macron, le parisien, christophe castaner, vaccination, anti-vaccins, gabriel attal, covid-19, soignants