Flambée épidémique en France: la mythique course du Touquet reportée

Flambée épidémique en France: la mythique course du Touquet reportée

L'Enduropale du Touquet, célèbre course de moto sur sable, initialement prévu du 28 au 30 janvier, a été reporté à fin février, en raison de la flambée des... 06.01.2022, Sputnik France

"Face à la cinquième vague, au nombre important de contaminations journalières et suite aux dernières annonces gouvernementales et en accord avec la préfecture, en responsabilité, nous sommes contraints de reporter le 46e Enduropale du Touquet Pas-de-Calais aux 25, 26 et 27 février 2022", a indiqué la ville dans un communiqué.L'année dernière, la course avait déjà été annulée en raison du contexte sanitaire, à moins d'un mois de la date prévue.L'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais est une course motocycliste qui se déroule chaque année depuis 1975 sur la Côte d'Opale.Course mythique par excellence, l’Enduropale du Touquet réunit chaque année près de 2.000 pilotes, femmes et hommes, professionnels, anonymes ou passionnés de sports mécaniques en deux ou quatre roues.La France a battu mercredi un nouveau record de contaminations quotidien au Covid-19, avec 332.252 nouveaux malades dépistés en 24 heures, et 246 morts.

