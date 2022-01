https://fr.sputniknews.com/20220106/plus-de-260000-nouveaux-cas-de-covid-19-en-france-en-24h-1054216963.html

Plus de 260.000 nouveaux cas de Covid-19 en France en 24h

La France annonce plus de 260.000 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures, qui sont également marquées par la levée d’une obligation concernant les... 06.01.2022, Sputnik France

Santé publique France fait état ce 6 janvier de 261.481 nouvelles contaminations par le SARS-CoV-2, troisième indicateur historique de l’épidémie après le record d’hier (332.252) et le total de cas d’avant-hier (271.686).Le nombre journalier de décès se monte à 204, le total des morts dans le pays dues au Covid-19 ayant atteint 125.013. Tous les cas mortels sont enregistrés en milieu hospitalier.Ce jeudi 6 janvier, le pays compte 21.169 Français hospitalisés (+481 par rapport à la veille) et 3.759 (+64) patients en réanimation.Les autorités sanitaires communiquent également sur un taux d’incidence qui s’élève à 2.030,46 et sur la pression hospitalière à 74,3%.Entrée en France assouplie Les autorités françaises ont levé ce 6 janvier l’obligation d’observer une quarantaine de 10 jours imposée aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, à condition qu'ils soient complètement vaccinés contre le Covid-19. Ainsi, le pays qui avait été le premier à décrire le variant Omicron, actuellement majoritaire dans l’Hexagone, est passé de la catégorie "rouge écarlate" à la catégorie "rouge". Les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud dont le schéma vaccinal n'est pas complet sont toujours soumis à la quarantaine de 10 jours. Les voyageurs vaccinés demeurent toutefois obligés de produire, avant le départ d'Afrique du Sud, un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour la France métropolitaine, et de moins de 24 heures pour les territoires d'outre-mer. Afin de se rende à la Réunion ou à Mayotte tout voyageur en provenance du pays africain doit par ailleurs avoir un motif impérieux.

