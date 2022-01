https://fr.sputniknews.com/20220107/pour-le-pr-raoult-la-vaccination-est-en-train-de-devenir-une-religion-1054221740.html

Pour le Pr Raoult, "la vaccination est en train de devenir une religion"

Pour le Pr Raoult, "la vaccination est en train de devenir une religion"

Selon Didier Raoult, la vaccination, qui semble incapable d'endiguer la propagation du virus, "est en train de devenir une religion". Sur le plateau de CNews... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T10:50+0100

2022-01-07T10:50+0100

2022-01-07T11:21+0100

covid-19

france

santé

épidémie

covid-19

didier raoult

À l'heure où le taux de contamination au Covid-19 toujours plus élevé en Europe pousse à adopter de nouvelles restrictions et à songer à l'obligation vaccinale, le professeur Didier Raoult est revenu sur le thème des vaccins face à Jean-Marc Morandini sur CNews le 6 janvier.En réitérant sa position, formulée mardi sur YouTube, le médecin a notamment indiqué que la vaccination ne protège pas contre la circulation de l'Omicron, même si elle permet d'éviter les formes graves. En attendant, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est félicité, mercredi devant l'Assemblée nationale, d'enregistrer ce jour-là 66.000 nouvelles primo-vaccinations. "Si nous faisons cela pendant encore 70 ou 75 jours, nous aurions une protection complète de la population contre les formes graves", a indiqué M. Véran.Le vaccin est-il impuissant contre l'épidémie?En outre, pour accélérer les choses, "on ne s'est pas donné le temps d'évaluer l'efficacité" des vaccins.Pour ce qui est de l'utilité de l’immunisation, "il y a deux choses distinctes: est-ce que ce vaccin présente un intérêt pour les gens qui risquent d'être malades et de faire des formes graves. La réponse est oui. Est-ce que ce vaccin va permettre de contrôler l'épidémie d'Omicron? Actuellement, nous ne le voyons pas".Les facteurs faisant opter pour la vaccination"C'est l'obésité et l'âge qui sont les facteurs de risque les plus significatifs dans cette maladie", a précisé le Pr Raoult. Pour le reste de la population, se faire vacciner n'est donc pas nécessaire, pense-t-il.Le premier objectif de tout vaccin est de protéger les gens qui risquent de faire une maladie sévère, a-t-il expliqué. Le deuxième est l'objectif social, qui est d'empêcher la circulation du virus en diminuant la population réceptive. "Je dis qu'il est essentiel d'être vacciné contre le pneumocoque"En revanche, interrogé par Jean-Marc Morandini, il a loué l’efficacité du vaccin contre le pneumocoque, prouvée pendant des années. "Ce vaccin, lui, marche pendant 10 ans", a-t-il de plus écrit sur Twitter le 5 janvier. Et Didier Raoult de renchérir: "Je ne suis pas Jésus. Donc, il ne faut pas faire l’exégèse de mes évangiles. Je dis des choses simples que tout le monde comprend. Je dis qu'il est essentiel d'être vacciné contre le pneumocoque, qui tue beaucoup".Cet important agent pathogène peut notamment causer la pneumonie.

france, santé, épidémie, covid-19, didier raoult