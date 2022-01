https://fr.sputniknews.com/20220111/du-pays-basque-a-vladivostok-un-ex-militaire-francais-relate-son-incroyable-periple-a-velo--images-1054375939.html

Du Pays basque à Vladivostok: un ex-militaire français relate son incroyable périple à vélo – images

Du Pays basque à Vladivostok: un ex-militaire français relate son incroyable périple à vélo – images

Après avoir été blessé en 2012, un ancien militaire français s’est lancé pour défi de réaliser un tour du monde à vélo et à la rame. Il vient de rentrer chez... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T16:04+0100

2022-01-11T16:04+0100

2022-01-11T16:04+0100

russie

france

vélo

voyageur

traversée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045228969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a22bf28a514d1d28d11ed2e3c91d1a90.jpg

C’est l’histoire d’un voyage hors du commun. Gwénaël Breton, aventurier et président de l’association Rien que du bonheur, est parti de France pour faire une traversée jusqu’au Pacifique du Nord. Le plus curieux dans ce périple est qu’il a décidé de réaliser ce parcours avec un vélo électrique solaire de 120 kg, baptisé "Tornado", improvisé par lui-même et ses amis.Parti le 15 janvier 2021 de chez lui, à Bayonne (Pays basque), en passant par des pays comme l’Italie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, l’Ukraine, la Turquie et la Géorgie, il est arrivé en Extrême-Orient russe à vélo. Il est rentré chez lui fin décembre et a partagé avec Sputnik les détails de son voyage et ses projets.Ancien militaire du 1er RPIMa, il a reçu une blessure en 2012 suite à un accident lors d’un saut d’hélicoptère de nuit. Il a ainsi commencé à préparer son tour du monde en vélo et à la rame, dont la première étape s’est achevée récemment.En 2017, il a traversé l’Atlantique à la rame du Sénégal, en Afrique, à la Guyane, en Amérique du Sud, pour apprendre à naviguer. En 2020, avec des amis, il a commencé à travailler sur la réalisation de "Tornado" dans l’objectif de relever son grand défi.Déterminé à atteindre son butIl est entré dans cette aventure avec un objectif clair: se surpasser pour soutenir les blessés de guerre, plus particulièrement pour l’association les Gueules cassées.Pour ce faire, il a eu besoin d’un véhicule à la hauteur de ses ambitions: le "Tornado".L’engin possède notamment un système de transformation en lit permettant de dormir "absolument n’importe où sans avoir besoin de trouver un emplacement pour planter une tente".-32° dans la région de TransbaïkalieMalgré ces atouts significatifs, la route n’a pas été facile.Pour résister aux conditions climatiques, il a eu besoin de changer et d’adapter "ses plastiques" qui lui servaient de toit "qui se sont cassés suite aux gelées sévères de -32° subies dans la région de Transbaïkalie".Puisque son vélo se transforme en lit, il y dormait souvent, soit 75% du temps du voyage, selon lui."Nous arrivions toujours à nous comprendre"Bien qu’il ne parle pas très bien anglais, et pas du tout le russe, il précise que c’est "souvent [avec] une première approche en anglais" qu’il communiquait avec la population des pays traversés. Malgré cela, "nous arrivions toujours à nous comprendre pour des besoins sommaires".Il souligne aussi la possibilité d’utiliser "au pire" un téléphone avec une application de traduction qui "fonctionne bien et une fiche exprimant les besoins récurrents préparée au préalable et très utile quand il n’y a pas de connexion Internet".Et les ours… ?Comme il est possible de rencontrer des animaux sauvages dans certaines régions de la Russie, il était équipé d’une bombe au poivre et de fusées éclairantes au cas où une telle rencontre se produirait.Le Covid met des bâtons dans les rouesD’après M.Breton, la pandémie du Covid-19 n’a pas manqué d’affecter son voyage.La "mission de ma vie"Se lançant dans cette longue et difficile traversée en solitaire, il assure s’être senti moralement prêt à cela:Histoire à suivreCette aventure aura servi de première étape avant un long épisode à la rame:Il a avoué que ce pays slave, "avec pour réputation d’être ‘extrême’ de par son climat", l’aura d’autant plus attiré et renforcé dans sa détermination pour la cause qu’il prône: "inspirer les blessés à réaliser leurs rêves" pour démontrer que tout est possible, qu’il faut oser l’aventure et que la vie est belle".

russie

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

russie, france, vélo, voyageur, traversée