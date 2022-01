https://fr.sputniknews.com/20220112/ce-voisin-de-la-france-se-prepare-a-classer-le-covid-comme-une-simple-grippe-1054395046.html

Ce voisin de la France se prépare à classer le Covid comme une simple grippe

Alors que le nouveau variant du coronavirus Omicron se propage dans le monde, l’Espagne pense à déclasser le SARS-CoV-2 de pandémie à maladie endémique comme... 12.01.2022, Sputnik France

En déclarant dans une interview à la radio Cadena SER que le gouvernement espagnol prévoit de changer de stratégie de lutte contre le coronavirus, le Premier ministre Pedro Sanchez a souligné que ce nouveau virus sera traité "non plus comme une pandémie, mais comme une maladie endémique".Parmi d’autres mesures pour traiter le Covid-19 comme une maladie endémique figurent le fait de ne plus comptabiliser chaque cas et de ne plus avoir recours au test au moindre symptôme.En pleine explosion du nombre d'infections, le gouvernement travaille dans l'espoir qu'à partir de février elles commenceront à diminuer après avoir atteint un pic en janvier.En outre, Pedro Sanchez a fait savoir que l’Espagne prévoyait d’acheter 344.000 doses du vaccin Pfizer ce même mois.L’EMA et l’OMS avancent leurs opinions et mettent en gardeTandis que le Premier ministre avance cette idée, des structures telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) appellent à la prudence face à la propagation du virus.Le responsable des menaces biologiques pour la santé et de la stratégie en matière de vaccins à l'EMA, Marco Cavaleri, a exprimé des doutes quant à la nécessité d'administrer des doses de rappel en continu, de peur de "sursaturer le système immunitaire par des vaccinations répétées", relate la radio espagnole.En revanche, il a mis en garde contre le fait de traiter le Covid-19 comme une grippe dès maintenant. Il a rappelé que l'Omicron est "très contagieux, donc le nombre de personnes infectées est élevé".Pour sa part, la responsable de la gestion de l'épidémie de Covid-19 à l’OMS, Maria Van Kerkhove, a déclaré lors de son point sur la situation épidémiologique ce 11 janvier qu’il fallait éviter de considérer le SARS-CoV-2 comme une maladie légère.

