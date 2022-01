"Mesures irréalisables", "totalement folles": parents et profs unis contre les protocoles Covid

https://fr.sputniknews.com/20220112/mesures-irrealisables-totalement-folles-parents-et-profs-unis-contre-les-protocoles-covid-1054389105.html

Le protocole pour les cas Covid positifs à l'école évolue sans cesse. Déboussolés, les enseignants ont appelé à la grève le 13 janvier, soutenus par de... 12.01.2022

La gestion de la crise sanitaire à l’école par Jean-Michel Blanquer est parvenue à fédérer contre elle tous les syndicats de l’Éducation nationale dans la grève du 13 janvier. De plus, les réseaux sociaux se font l’écho du soutien massif des parents d’élèves au mouvement.Même le Premier ministre l’a admis: pour les enfants de moins de 12 ans, c’était "une véritable usine à gaz". Arguant de l’augmentation des hospitalisations d’enfants, le ministère de l’Éducation nationale avait imposé une stratégie de tests multiples. Jusqu’au matin du 11 janvier, le protocole exigeait le retrait immédiat d’un enfant s’il était "cas contact", avec un test antigénique ou PCR le jour même, suivi de deux autotests à la maison, à J+2 et J+4.Un dispositif qui n’a pas manqué de créer une véritable "pagaille à l’école". Les parents obligés de tout lâcher pour récupérer leur enfant à l’école, les files d’attente interminables dans des labos en sous-effectifs, des élèves traumatisés par les tests à répétition… Le soir du 10 janvier, 10.000 classes avaient été fermées et 50.000 cas officiellement recensés.Ainsi Jean Castex a-t-il annoncé "trois dispositifs d’assouplissement" du protocole, qui vise toujours à "laisser le maximum d’écoles ouvertes" tout en limitant la pandémie. Désormais, l’établissement pourra garder l’enfant "cas contact" jusqu’à la fin de la journée. Ensuite, trois autotests suffiront, sans avoir à se déplacer en laboratoire ou pharmacie, suivis d’une seule attestation. Plus de files d’attente, donc."Ça “saoule” les enfants"Reste que ces allègements "ne changeront pas grand-chose", estime Clémence, mère de deux enfants, de sept et neuf ans. Dans leur école, une fillette a été déclarée positive. Tous les élèves ont été gardés jusqu’à la fin de la journée, mais les parents ont été contraints de s’organiser pour une journée chômée le lendemain.Si la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) appelle les parents d’élèves à ne pas envoyer leurs enfants à l’école publique jeudi prochain, les écoles privées hors contrat profitent de leur statut:Néanmoins, les collègues de Bénédicte œuvrant dans le public affirment être sur la même longueur d’onde que les parents dans l’optique de la grève le 13 janvier prochain. "Ce sont des mesures [sanitaires, ndlr] irréalisables pour 80% des établissements et ça fait perdre énormément de temps et d’énergie", confirme Bérénice."Les maîtresses craquent"Les mots "épuisement" et "exaspération" reviennent systématiquement dans les communiqués des syndicats, mais les parents n’en souffrent pas moins. Les témoignages du terrain pointent l’imperfection des protocoles successifs mis en place par le ministère de l’Éducation.Madeleine, mère de deux filles de un et trois ans, qui habite en Saône-et-Loire (71), a contracté le Covid à la mi-décembre et au moment de la rentrée des classes 2022 ses deux filles ont fait quasiment 10 jours d’isolement, "là où le nouveau protocole n’en demande que sept". Elles ne pouvaient revenir que munies d’un test négatif.Or, impossible de trouver une pharmacie à proximité réalisant un test salivaire pour ses filles. Et encore, même si elle avait existé, "c’est absolument impossible de faire cracher un enfant de 17 mois dans un tube", souligne la mère. Résultat des courses, elle a été obligée de garder sa petite fille toute la semaine à la maison pour répondre aux exigences de la crèche.À l’autre bout de France, "dans un petit village bien sympa" à côté d’Aix-en-Provence, Ludmila, mère de trois enfants de neuf, sept et trois ans, a accepté le protocole des tests avec résignation.Pour les enseignants, c’est une autre histoire: "le plus dur, c’est dans les écoles où les maîtresses craquent".

