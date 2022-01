https://fr.sputniknews.com/20220112/un-retraite-traine-par-un-conducteur-dans-le-93-temoigne-et-fait-part-des-pressions-subies---video--1054384911.html

Un retraité trainé par un conducteur dans le 93 témoigne et fait part des pressions subies - vidéo

Un retraité trainé par un conducteur dans le 93 témoigne et fait part des pressions subies - vidéo

L’une des victimes de l’automobiliste ayant tiré de force des personnes sur plusieurs mètres à Noisy-le-Sec a raconté dans "Touche pas à mon poste!" le... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T10:24+0100

2022-01-12T10:24+0100

2022-01-12T10:24+0100

france

agression

victimes

suspect

seine-saint-denis

automobiliste

faits divers

garde à vue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104345/97/1043459798_0:182:1920:1262_1920x0_80_0_0_9934e6f7f1ec39e3fc943c2427d3d968.jpg

Après la publication le 9 janvier d’une vidéo d’agressions de piétons à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, empoignés par un conducteur qui accélérait en les obligeant à courir à côté du véhicule, l’une des victimes a dévoilé des détails dans l’émission "Touche pas à mon poste!" du 11 janvier.C’est un retraité de 67 ans, prénommé Ali et bien connu des habitants de Noisy-le-Sec, qui a porté plainte depuis. Il a reçu une fracture de l’épaule, du pied, une ecchymose au genou et au visage. Il s’est vu prescrire 45 jours d'Incapacité temporaire de travail (ITT).Soudoyé pour sa plainteIl a raconté sur le plateau que le soir de l’agression, une voiture avec "trois ou quatre jeunes" à l’intérieur s’est arrêtée à sa hauteur alors qu’il se promenait tranquillement.Le conducteur, qui semblait le connaître puisqu'il l'a appelé par son prénom, lui a "demandé une cigarette". Mais dès qu’il s’est approché il a été agrippé et traîné sur quelques mètres.Il relate qu’un jeune homme est venu le voir après son dépôt de plainte pour lui proposer de l’argent s’il la retirait.En outre, Le Parisien indique qu’une deuxième plaignante, qui a aussi porté plainte, aurait mentionné que le véhicule lui avait foncé dessus. Une troisième victime ne s’est donc pas encore manifestée. Il s’agit d’un homme âgé qui apparait lui aussi sur la vidéo montrant les violences contre Ali. Le parquet vise à "creuser davantage, car l’affaire a été très médiatisée".Deux suspects en garde à vueSuite à ces faits, deux hommes étaient en garde à vue le 11 janvier pour violence avec arme en réunion et avec préméditation, relate le procureur de Bobigny.Après l’arrestation le 10 janvier du conducteur visible sur la séquence, qui s’est rendu à un rendez-vous fixé sur un parking par les enquêteurs, un autre suspect, celui qui filmait la scène, s'est présenté de lui-même au commissariat le matin du 11 janvier. Ils doivent être déférés ce mercredi 12 janvier devant le procureur.

france

seine-saint-denis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, agression, victimes, suspect, seine-saint-denis, automobiliste, faits divers, garde à vue