La première zone d’Europe réservée aux chrétiens verra le jour en France

Un lieu-dit sera construit à l’Île-Bouchard, en Indre-et-Loire, pour accueillir ses premiers habitants en 2024. Une première en Europe portée par le promoteur... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T15:29+0100

2022-01-13T15:29+0100

2022-01-13T15:34+0100

france

europe

religion

logement

catholicisme

Dans les sphères catholiques, la commune de l’Île-Bouchard est connue pour avoir été le théâtre d’apparitions de la Vierge Marie en 1947. Elle accueillera prochainement une série de lotissements réservés à des familles catholiques, rapporte La Nouvelle République. Le projet porté par l’agence immobilière Monasphère, créé en 2020, prévoit la construction de 17 maisons dans un hameau de la commune.En quoi consiste ce projet?Sur son site, l’agence se définit comme la première entreprise française qui conçoit et réalise des projets immobiliers à proximité de lieux spirituels chrétiens. Ainsi, elle souhaite permettre aux familles de concilier vie spirituelle et vie à la campagne.À l’Île-Bouchard, la société a acheté un terrain en juin 2021. Elle a ensuite présenté le projet en mairie qu’elle a entre-temps fait valider par l’architecte des Bâtiments de France. Monasphère n’attend plus que le permis de construire de la part de la mairie pour pouvoir démarrer la construction au début de l’été prochain et ainsi accueillir ses premiers résidents en 2024.Bien que le projet soit officiellement lancé le 17 janvier, Damien Thomas, co-fondateur de Monasphère, assure au quotidien que le succès est déjà au rendez-vous. En septembre dernier, il affirmait déjà auprès de La Croix que 1.800 familles étaient intéressées par le projet et attendaient des propositions concrètes.Dans les colonnes de La Nouvelle République, il a assuré que pas moins de 150 familles avaient contacté le promoteur, 2.500 familles avaient téléchargé un dossier et que leur site avait comptabilisé 13.000 visites en trois semaines.Enfin, M.Thomas a assuré que d’autres projets similaires verront le jour en France. Il a affirmé au média que six ou sept autres projets sont actuellement dans les cartons, dont un dans l’Indre.Un projet qui interrogeAuprès de La Nouvelle République, la maire de la commune Nathalie Vigneau garde ses distances vis-à-vis du projet. Elle a affirmé cependant ne pas vouloir refuser 17 familles supplémentaires dans la commune.L’Île-Bouchard fait face à une baisse continue de sa population qui a récemment entraîné une fermeture de classe. Selon l’Insee, la commune comptait 1.527 habitants en 2019. C’est 1,2% de moins par rapport au précédent recensement de 2013.Guy Jouteux, conseiller municipal d’opposition, voit à travers ce projet une mainmise de plus en plus importante de la communauté de l’Emmanuel dans le village. Il faut dire que le premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme depuis 2020 n’est autre que François de Laforcade, paroissien en charge de l’immobilier pour la communauté en question. Il a assuré n’y être strictement pour rien dans ce projet, rejetant les accusations de conflit d’intérêts.Une première en EuropeCe projet communautariste est une première en Europe. En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autres projets similaires ou existants sur le contient.Damien Thomas assume le côté communautariste du projet. Il affirme en avoir fait la communication seulement auprès d’hebdomadaires et de quotidiens chrétiens. Il tempère en assurant ne pas avoir que des chrétiens parmi ses clients et fonctionner comme un promoteur normal.

