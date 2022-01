https://fr.sputniknews.com/20220113/un-homme-plus-intelligent-que-la-plupart-des-politiques-un-ex-conseiller-de-kennedy-sur-poutine-1054417075.html

"Un homme plus intelligent que la plupart des politiques": un ex-conseiller de Kennedy sur Poutine

"Un homme plus intelligent que la plupart des politiques": un ex-conseiller de Kennedy sur Poutine

Vladimir Poutine a été qualifié d’"homme plus intelligent que la plupart des hommes politiques" rencontrés par un ex-conseiller principal des Présidents... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T21:29+0100

2022-01-13T21:29+0100

2022-01-13T21:29+0100

vladimir poutine

politique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1051884369_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_5bedf6ee6477788ba610cec49be95647.jpg

Harald Malmgren, un ex-conseiller principal des Présidents états-uniens John F.Kennedy et Richard Nixon, a fait part de ses impressions sur sa rencontre personnelle avec le Président Vladimir Poutine en 1992, publiant ses souvenirs sur le portail britannique Unherd.Le dirigeant russe est arrivé au pouvoir au moment précis où la Russie avait crucialement besoin d'un leader fort, à son avis.L’homme politique se rappelle qu’il a été présenté à Vladimir Poutine par Evgeni Primakov. Ensuite, Harald Malmgren raconte qu’il a parlé avec le futur Président russe à plusieurs reprises entre les réunions.Ensuite, il a décrit ce que Vladimir Poutine lui a répondu: "Dans votre système, un différend entre entreprises est résolu par des avocats payés à l'heure qui représentent chaque partie, en portant parfois le différend devant les tribunaux, ce qui prend normalement des mois et une accumulation d'honoraires d'avocats à l'heure. En Russie, les litiges sont généralement résolus par le bon sens. Si un litige porte sur une somme d'argent ou des biens très importants, les deux parties envoient généralement des représentants à un dîner. Toutes les personnes présentes seraient armées. Face à la possibilité d'une issue sanglante et fatale, les deux parties trouvent toujours une solution mutuellement acceptable. La peur est le catalyseur du bon sens".En substance, il décrivait l'impasse actuelle en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, estime Harald Malmgren.La Russie sur la scène internationale et l’UkraineL’homme politique a souligné qu'il y a "quelque chose chez le Président russe qui n'est pas apparent à première vue". Selon lui, Biden, l'Otan et l'Ukraine comprennent mal Poutine.Harald Malmgren a suggéré que le dirigeant russe suit sa propre tactique lors des négociations. Le dialogue est fructueux si les opposants optent pour un accord "moins cher" que toute autre alternative. Il s’est en outre exprimé sur la situation actuelle en Ukraine.Une personnalité historique admirée par PoutineLe Président russe avait déclaré à plusieurs reprises lors de cette rencontre qu'il admirait Pierre le Grand, se rappelle en outre Harald Malmgren. Il ajoute qu’il n’a pas été invité au Kremlin depuis 1988, mais qu’il a entendu dire que le dirigeant russe avait accroché des portraits de Pierre le Grand dans plusieurs salles de conférence.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

vladimir poutine, politique