Un problème de corrosion détecté sur un cinquième réacteur nucléaire français

Un problème de corrosion a été détecté sur un système de sécurité de la centrale nucléaire de Penly, en Seine-Maritime, le même que sur quatre autres réacteurs... 13.01.2022, Sputnik France

Un réacteur nucléaire de la centrale de Penly, en Seine-Maritime, est également concerné par un problème de corrosion sur un système de sécurité déjà détecté ou soupçonné sur quatre autres réacteurs EDF actuellement à l'arrêt, a annoncé ce jeudi 13 janvier l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).Actuellement, 10 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt, ce qui représente environ 20% de la capacité nucléaire française.Le problème n'avait jusqu'à présent été identifié que sur des réacteurs parmi les plus récents et les plus puissants du parc français, ceux de 1.450 MW. Le défaut détecté à Penly 1, un réacteur de 1.300 MW, est le premier qui concerne une autre famille de réacteur.EDF avait annoncé à la mi-décembre l'arrêt par précaution des deux réacteurs de la centrale de Chooz, dans les Ardennes, pour vérification d'éventuels défauts sur son circuit de refroidissement de secours, après la détection de défauts à Civaux, dans la Vienne, une autre centrale de même modèle, dont l'arrêt avait alors été prolongé.Le groupe a depuis annoncé qu'un des réacteurs de Chooz était effectivement concerné par le même problème. Le second fait toujours l'objet d'investigations.Le problème identifié à Penly "serait dû aussi à un phénomène de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire le même phénomène qui a été détecté" sur les réacteurs de 1.450 MW, a précisé Karine Herviou, évoquant "un défaut de l'ordre du millimètre".

