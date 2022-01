"Les milieux macroniens sont persuadés d’être la cible privilégiée des pays non libéraux"

"Lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, on a vu apparaître sur Internet des documents de son parti La République en marche, on a appelé ça le ‘MacronLeak’ qui ne contenaient rien de scandaleux. Ça a beaucoup marqué la Macronie. Les milieux macroniens sont persuadés qu’en tant qu’avant-garde de la société libérale occidentale, ils sont les cibles privilégiées des pays non libéraux qui essaient de truquer l’élection présidentielle de 2022. Et peut-être que derrière, il y a aussi un phénomène qui relèverait plus de l’idéologie ou la psychologie, qui essaierait de faire croire que toutes les critiques contre les solutions qu’ils apportent ne peuvent que résulter d’une mauvaise information du peuple ou d’opérations occultes pour tromper. C’est ce qui s’est passé avec les Gilets jaunes où on disait que ces gens étaient égarés par la propagande sur les réseaux sociaux."