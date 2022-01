https://fr.sputniknews.com/20220114/penuries-en-vue-la-vaccination-obligatoire-des-camionneurs-menace-leconomie-nord-americaine-1054423501.html

Pénuries en vue? La vaccination obligatoire des camionneurs menace l’économie nord-américaine

"Le gouvernement Trudeau fait le calcul que les Canadiens sont prêts à accepter des pénuries sur les étagères des épiceries", souligne d’entrée de jeu Louis-Philippe Rochon, économiste à l’Université laurentienne, dans la province ontarienne au Canada.Le 13 janvier en soirée, Ottawa a confirmé que les camionneurs canadiens devraient être placés en quarantaine s’ils revenaient des États-Unis sans avoir préalablement relevé leur manche au moins deux fois. Concrètement, cela signifie qu’ils ne pourront plus exercer leur métier normalement. Quant à leurs collègues américains, l’entrée leur sera refusée s’ils n’ont pas été vaccinés "adéquatement", c’est-à-dire avec deux doses minimum. Une décision qui pourrait vite mettre en péril une bonne partie des échanges commerciaux entre les deux voisins:Selon l’universitaire, les conséquences économiques pourraient être si grandes qu’il n’est pas impossible qu’Ottawa revienne sur sa décision, en accordant le droit aux camionneurs américains rebelles de franchir la frontière.Des centaines de milliards de dollars en jeu"Ottawa a tergiversé, car ça n’a pas dû être une décision facile à prendre", laisse-t-il tomber. Du côté américain, l’administration Biden laisse planer la date du 22 janvier comme ultimatum pour les chauffeurs canadiens non vaccinés, d’après les médias étatsuniens.Selon les chiffres de l’Association du camionnage du Québec, en 2020, l’industrie du camionnage a fait transiter près de 70% des 648 milliards de dollars canadiens d’échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, ce qui comprend les approvisionnements en alimentation et en biens essentiels.Camionneurs, vecteurs d’épidémie?En revanche, le déplacement constant d’un grand nombre de camionneurs non inoculés représenterait un risque sanitaire bien réel dont tiendrait compte Ottawa dans ce dossier:L’Alliance canadienne du camionnage estime que 16.000 camionneurs qui font régulièrement la navette entre les deux pays pourront devoir abandonner leur métier s’ils persistent à refuser la vaccination. Une véritable catastrophe en vue, alors que l’industrie doit déjà composer avec un déficit de 18.000 chauffeurs par rapport aux besoins actuels, selon le même organisme. Dans ce contexte, le président et chef de la direction de l’Alliance canadienne du camionnage, Stephen Laskowski, demande aux deux pays "de travailler ensemble" pour laisser tomber les exigences relatives à la vaccination.Pénurie de camionneurs = pénurie de biens essentielsPour l’économiste Louis-Philippe Rochon, alors que l’inflation ne cesse de grimper, une pénurie de camionneurs accentuera encore plus la pression financière sur les familles canadiennes:En date du 1er janvier 2022, plus de 76% des Canadiens avaient été vaccinés "adéquatement" contre le Covid-19. Un nombre qui s’élève aujourd’hui à un peu moins de 63% au pays de l’Oncle Sam.

