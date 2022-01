https://fr.sputniknews.com/20220115/jean-messiha-explique-pourquoi-il-rejoint-eric-zemmour--1054436994.html

Jean Messiha explique pourquoi il rejoint Éric Zemmour

Devenu le 14 janvier porte-parole du parti Reconquête, Jean Messiha revient dans les colonnes de Valeurs actuelles sur son nouveau ralliement politique et explique ce qui l’a poussé à s’affilier à Éric Zemmour.Jusque-là, cet incontournable invité de Touche pas à mon poste n’avait pas médiatisé son soutien à Éric Zemmour, bien qu’ils entretiennent des liens amicaux depuis une dizaine d’années et qu’il ait figuré parmi les invités lors du meeting de Villepinte.Le polémiste a également tenu à souligner qu’avec son nouvel allié ils s'éloignaient des sentiers battus."Nous nous battons autant avec notre esprit qu’avec nos tripes. Alors c’est vrai que c’est parfois un peu rude.""La voix de la majorité jusqu’ici silencieuse"Estimant que le chef du parti Reconquête "est tout autant un identitaire qu’un souverainiste", Jean Messiha juge qu’il "est attaché tout autant à l’identité nationale française […] qu’à la souveraineté de notre pays".Pour lui, "il n’a jamais cillé ou varié" en dépit des circonstances et des aléas. Pour lui, "les antifas et autres associations gauchistes antinationales comme SOS Racisme ne sont que les défenses immunitaires du système dominant."En guise d’exemple, Jean Messiha a évoqué l’arrivée d’Éric Zemmour à Nantes, "ville socialiste", où "la furie absolue" l’attendait de la part des antifas et autres gauchistes, tandis que celle d’Anne Hidalgo à Perpignan, "ville RN", s’est déroulée dans le calme.Quid de Marine Le Pen?Interrogé quant à la différence entre les candidatures d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen, celui qui a été porte-parole du Rassemblement national pendant quatre ans confirme qu’elle "a indiscutablement de nombreuses qualités humaines", mais manque de talent et de compétence. Ayant "tendance à survaloriser la fidélité à sa personne à la compétence", la fille de Jean-Marie Le Pen "bénéficie d’un contexte extraordinairement favorable".Donnant son avis concernant Les Républicains, Jean Messiha insiste sur leur infidélité.Pour lui, la campagne de la présidente du conseil régional d'Île-de-France "est construite sur une mystification, pour ne pas dire une arnaque".Peltier, de Villiers et de La ChesnaisL’annonce de l’adhésion de Jean Messiha intervient quelques jours après celle de Guillaume Peltier, ancien numéro 2 LR occupant les mêmes fonctions au sein de Reconquête.Début décembre, il a été démis de ses fonctions après qu’il s’est publiquement demandé "comment rester insensible au discours pour la France" d’Éric Zemmour.Plus tôt, le candidat à la présidentielle avait nommé comme directeur de sa campagne Bertrand de La Chesnais, ancien major général de l'armée de terre. En outre, l’ancien sarkozyste Olivier Ubéda l’avise actuellement sur sa communication en tant que directeur des événements.

