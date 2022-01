https://fr.sputniknews.com/20220115/les-18-scenarios-us-pour-infliger-a-la-russie-une--douleur-tres-aigue-tres-rapidement-1054443370.html

Les 18 scénarios US pour "infliger" à la Russie une "douleur très aiguë très rapidement"

Selon la nature d’une hypothétique agression de la Russie contre l’Ukraine, les États-Unis seraient prêts à imposer une des variantes de sanctions élaborées par l’administration de Joe Biden, a annoncé au Financial Times la sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques, Victoria Nuland.Victoria Nuland a mis en avant que l’effet de ces mesures serait pénible pour Moscou.D’après Mme Nuland, les États-Unis essayent cependant de "comprendre" les risques des pays européens relatifs aux sanctions contre la Russie pour "construire ce paquet qui partage le fardeau aussi équitablement que possible et que les gens sont prêts à mettre en œuvre".Dans ce contexte, la sous-secrétaire d’État a suggéré que les sanctions américaines et européennes ne soient pas "identiques".Consultations sur les garanties de sécuritéLa responsable américaine a également touché le sujet de la première série de consultations sur les garanties de sécurité réciproques en Europe entre la Russie et l’Otan.Et d’ajouter que du point de vue américain, la porte d’une solution diplomatique était toujours ouverte et que Washington travaillait sur des réponses écrites aux responsables russes.Le 17 décembre 2021, Moscou avait présenté des projets d’ententes avec les États-Unis et avec l’Otan contenant, entre autres, des clauses sur les garanties de sécurité et le non-déploiement de missiles de courte et moyenne portée à distance de tir de l’autre partie. Aux termes de l’accord, l’Otan devrait renoncer à s’élargir à l’est, et notamment à intégrer les anciennes Républiques soviétiques.La première série de consultations sur ces propositions a eu lieu le 10 janvier à Genève, le 12 janvier au siège de l’Otan à Bruxelles et le 13 janvier au siège du conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne.

