https://fr.sputniknews.com/20220114/washington-promet-une-reponse-resolue-en-cas-de-deploiement-russe-en-amerique-latine-1054424818.html

Washington promet une réponse résolue en cas de déploiement russe en Amérique latine

Washington promet une réponse résolue en cas de déploiement russe en Amérique latine

La Maison-Blanche qualifie de fanfaronnade l’hypothèse du déploiement de forces russes en Amérique latine, mais promet une réponse résolue s’il avait lieu. 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T13:18+0100

2022-01-14T13:18+0100

2022-01-14T14:00+0100

garanties de sécurité

russie

états-unis

amérique latine

déploiement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan a commenté les propos du vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov relatifs à l’éventualité d’un déploiement de forces russes en Amérique latine.Il a signalé qu’il ne voulait pas "répondre aux fanfaronnades dans des commentaires publics" et que la question n’avait pas été soulevée lors des discussions sur la stabilité stratégique.Plus tôt jeudi le déploiement d’une infrastructure militaire russe a été évoqué dans un entretien de Sergueï Riabkov à la chaîne de télévision RTVI.Une hypothèse ni confirmée, ni démentieM.Riabkov a déclaré qu’il ne voulait ni confirmer ni démentir quoi que ce soit, signalant que tout dépendait des actions des Américains.Il a cependant indiqué, en renvoyant aux propos de Vladimir Poutine, que la marine pourrait prendre des mesures si les États-Unis continuaient de provoquer la Russie et d’exercer une pression militaire.Le diplomate, qui avait représenté Moscou aux conversations de lundi sur la sécurité stratégique avec les États-Unis, a signalé qu’il n’y avait pas de raison de se réunir dans les jours qui venaient pour reprendre les mêmes discussions.Moscou attend des réponses sur papier, article par articleLes pourparlers entre les États-Unis et l’Otan sur les garanties de sécurité ont été également évoqués par le ministre russe des Affaires étrangères lors de sa conférence de presse annuelle du 14 janvier."Nous attendons des réponses de nos collègues, des réponses faites par écrit, sur le papier, comme nous l’avons fait avec nos propositions. Entre-temps, nous continuerons à œuvrer pour être prêts à n’importe quel développement (des événements)", a-t-il fait savoir.Sergueï Lavrov a noté que les partenaires de Moscou s’étaient rendu compte de la nécessité de répondre vite et que la Russie n’attendrait pas infiniment.Les documents dont parle M.Lavrov ont été publiés le 17 décembre par le ministère russe des Affaires étrangères. Il s’agit d’un projet du traité avec les États-Unis et de l’accord avec l’Otan sur les garanties de sécurité.Les consultations sur ces propositions ont eu lieu le 10 janvier à Genève, le 12 janvier au siège de l’Otan à Bruxelles et le 13 janvier au siège du conseil permanent de l’Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe à Vienne.

russie

états-unis

amérique latine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, états-unis, amérique latine, déploiement