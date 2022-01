https://fr.sputniknews.com/20220115/scolarisation-des-enfants-handicapes-des-propos-deric-zemmour-font-polemique-1054440200.html

Scolarisation des enfants handicapés: des propos d'Éric Zemmour font polémique

Scolarisation des enfants handicapés: des propos d'Éric Zemmour font polémique

Éric Zemmour a provoqué une polémique après ses propos favorables aux "établissements spécialisés" pour les enfants handicapés et contre "l'obsession de... 15.01.2022, Sputnik France

Vendredi 14 janvier, lors d'une discussion avec des enseignants acquis à sa cause à Honnecourt-sur-Escaut, dans le département du Nord, le candidat a expliqué "penser qu'il faut effectivement des établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés évidemment".La secrétaire d'État chargée du handicap Sophie Cluzel a fustigé samedi sur Twitter "une déclaration pitoyable". "Très en colère" sur BFM TV, elle a critiqué une "vision misérabiliste" et "excluante" du handicap.Le chef de file des députés LR, Damien Abad, lui-même en situation de handicap, a dénoncé des propos "scandaleux" d'Éric Zemmour et une "ségrégation à tous les étages"."Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques", a-t-il lancé sur Twitter.La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a pour sa part jugé "impardonnable" de "s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap", quand le candidat communiste, Fabien Roussel, s'est dit "révulsé par la proposition" d'Éric Zemmour, en le comparant à une "société d'apartheid".Zemmour passe à la défenseFace à la bronca, l'ancien polémiste a expliqué ses propos samedi matin à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. "Bien sûr, il y a des cas où le fait de les mettre dans un établissement ordinaire est une bonne chose, car ça leur permet de progresser, de se socialiser. Et puis il y a d'autres cas, réels, plus nombreux qu'on ne le dit où c'est une souffrance pour ces enfants" handicapés.Le candidat à la présidentielle a appelé à "prendre en compte les cas particuliers" de chaque enfant, avec des possibilités de "passerelles" entre "établissements spécialisés" et "ordinaires".

