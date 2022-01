https://fr.sputniknews.com/20220115/un-safari-savere-mortel-pour-une-americaine-son-mari-arrete-par-le-fbi-1054429280.html

Un safari s’avère mortel pour une Américaine, son mari arrêté par le FBI

Des agents du FBI ont arrêté un dentiste de 67 ans qui aurait tué sa femme au cours d'un safari en Afrique pour récupérer 4,8 millions de dollars en assurance...

Arrivée en 2016 en Zambie en compagnie de son mari dans l’espoir de tuer un léopard, une Américaine a elle-même trouvé la mort dans des circonstances troublantes. Cinq ans après, le FBI a arrêté son époux pour le meurtre supposé de sa femme, rapporte CBS.Chasseurs expérimentés, Lawrence et Bianca Rudolph se rendaient régulièrement en Afrique pour réaliser des safaris. Or, leur voyage zambien s’est terminé de manière peu ordinaire: selon Lawrence, sa femme a été tuée accidentellement à cause d’un fusil resté chargé pendant qu’il se trouvait dans la salle de bain du chalet qu’ils occupaient. Sa version a d’ailleurs été confirmée par un guide de chasse.Dans la foulée, le veuf a rapidement contacté les sept sociétés d’assurance ayant des contrats au nom de son épouse et fini par récupérer 4,8 millions de dollars (4,2 M EUR). Pourtant, certains amis de Bianca, peu convaincus par le scénario relaté par Lawrence, ont décidé de se mêler de l’affaire et pris contact avec le FBI.Le suspect nie les faitsAccusé de fraude électronique et de meurtre, Lawrence Rudolph, dentiste de 67 ans, nie les faits. Ses avocats rejettent le mobile financier, leur client ayant fondé un cabinet médical dont la valeur est estimée à près de huit millions de dollars (7 M EUR).Pourtant, une ancienne employée du présumé meurtrier a raconté au FBI que son ex-patron entretenait depuis plus de 15 ans une relation avec une femme qui lui aurait demandé de quitter sa femme et de vendre son cabinet.Dans le même temps, certains témoins ont affirmé aux autorités que Lawrence pouvait être verbalement violent avec feu son épouse, selon CBS. Désormais, des agents du FBI chargés de l’enquête mènent des investigations à la fois en Afrique et en Amérique.

