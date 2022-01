Une Russe de sept ans classée par Forbes dans le Top 10 des stars de YouTube les mieux payées

https://fr.sputniknews.com/20220115/une-russe-de-sept-ans-classee-par-forbes-dans-le-top-10-des-stars-de-youtube-les-mieux-payees-1054439090.html

Après avoir été placée, en 2020, à la 7e position du classement des 10 youtubeurs les mieux payés au monde, la Russe Anastasiya Radzinskaya, sept ans aujourd’hui, est maintenant grimpée jusqu’à la 6e position, indique Forbes.La fillette, originaire de la région de Krasnodar, possède sa chaîne "Like Nastya" destinée aux enfants et gérée par ses parents.La Russe se retrouve dans ce classement pour la troisième année consécutive, Forbes ayant estimé, en 2021, ses revenus à 28 millions de dollars (environ 24 millions d’euros).Concernant le Top 3, la première position est occupée par MrBeast (Jimmy Donaldson), suivi par le boxeur Jake Paul et Markiplier.Atteinte d’IMCLorsqu’elle est née en 2014, Anastasiya Radzinskaya a été diagnostiquée d’une Infirmité motrice cérébrale (IMC). Ses parents ont dû tout mettre en œuvre afin qu’elle guérisse. Quand elle a eu deux ans, il a été clair qu’elle grandissait normalement.Souhaitant développer ses talents artistiques, le couple a créé la chaîne YouTube en question et l’a entretenue grâce à l’argent obtenu suite à la vente de leur business.Actuellement, la famille habite aux États-Unis et vit de "Like Nastya".Avec plus de 85 millions d'abonnés, elle propose des vidéos en anglais, arabe et espagnol.YouTube préféré par les enfantsD’après les recherches du New Kaspersky Safe Kids, en septembre, octobre et novembre 2021, les enfants du monde entier ont passé la plupart de leur temps sur YouTube, cette application étant suivie par WhatsApp, TikTok et Instagram, Snapchat et Netflix.Les jeux vidéo semblent être le sujet le plus populaire sur YouTube cet automne parmi ceux-ci, toujours selon la même source.

